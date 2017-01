Honda Belgique avait mis les petits plats dans les grands, ce samedi au Salon de l’Automobile, pour accueillir son nouveau pilote de Formule 1, Stoffel Vandoorne, lors de sa première apparition officielle en tant que titulaire McLaren. Acclamé par un nombreux public avec des fans patientant plus de deux heures face à sa monoplace pour obtenir un autographe, une photo, un sourire, notre compatriote, toujours très pro, s’est prêté au jeu des questions et réponses face aux médias.

Et comme toujours, la Dernière Heure - Les Sports était en pole position avec, après huit minutes de Facebook Live à revoir sur DH.be , un entretien exclusif, en face à face avec un futur grand champion, le premier Belge à piloter une McLaren F1 en Grand Prix depuis un certain Jacky Ickx.

"Stoffel va nous rendre fiers", a déclaré le légendaire ex-vice-champion du monde de F1, lauréat de huit Grands Prix, lors de la cérémonie des RACB Awards où le pilote de Rumbeke a dû laisser provisoirement le titre honorifique de Belgian Driver of the Year à Thierry Neuville. Logique avec un seul premier GP à son actif. Mais dès 2017, Vandoorne, très sûr de lui, est bien décidé à récupérer la première place. Notre jeune loup a les dents très longues. Rien ni personne ne lui fait peur. Lisez plutôt...

Stoffel, il reste un mois et demi avant les premiers tests 2017 à Barcelone, quel est votre emploi du temps d’ici-là ?

"Durant les fêtes de fin d’année, j’ai d’abord pu passer un peu de temps avec ma famille, à me relaxer. J’ai continué bien sûr à faire pas mal de sport, entre 15 et 20 heures d’entraînement physique par semaine. Je reviens d’ailleurs d’un stage à Marbella. Car pendant la saison, on n’a pas vraiment le temps de soigner sa condition physique. C’est juste de la récupération et s’assurer de ne pas tomber malade. Maintenant, je vais retourner à Londres où je possède un appartement, près de l’usine de Woking, et je vais reprendre les tests (d’abord dans le simulateur) et les réunions avec les ingénieurs pour préparer au mieux cette saison 2017. Mon agenda dans les prochaines semaines est très chargé. Ce n’est d’ailleurs plus moi qui le gère. J’ai un ami assistant, Alessandro, qui s’occupe de cela. Mais je me sens prêt. Physiquement au top de ma forme. L’hiver est un peu trop long pour moi. Je ne me rappelle même plus la dernière fois où j’ai piloté une auto de course. Le premier GP peut avoir lieu demain !"

Qu’est-ce qui a changé pour l’instant par rapport à l’an dernier, quand vous étiez réserviste ?

"Je fais déjà partie de la famille McLaren depuis trois ans maintenant. Pour moi, il s’agit d’une évolution logique. Rien ne me surprend vraiment, d’autant que j’ai finalement déjà disputé un GP en 2016. Mais quand je vais à l’usine, je suis désormais plus impliqué dans le développement. Il y a plus d’ingénieurs là pour exploiter mon temps à 100 %. Il y a des petites choses qui sont faites aujourd’hui uniquement pour moi. On personnalise en quelque sorte ma monoplace. Et puis bien sûr, la plus grande différence est que je vais partager les tests avec Fernando. Je vais rouler beaucoup plus lors des essais hivernaux qui débuteront le 27 février à Barcelone."

On voit souvent votre papa sur les courses, mais pas votre maman. Pourquoi ?

"Elle ne vient généralement qu’à Spa. Peut-être se déplacera-t-elle sur plusieurs courses cette année. Elle est très fière que je sois arrivé jusque-là, mais elle a peur pour moi. Elle ne regarde jamais les courses en direct, même pas à la télé. Seulement quand elle connaît le résultat et qu’elle sait que tout s’est bien passé."

Avez-vous déjà pu tester la McLaren 2017 dans le simulateur ?

"Oui, les premiers tests dans le simulateur pour la voiture de cette année ont en réalité débuté en août dernier, quand la nouvelle règlementation a été définie. Et depuis, chaque mois, on a évolué de plus en plus vers la voiture qui sera présentée le mois prochain, c’est devenu de plus en plus réaliste. Chaque semaine, des pièces sont fabriquées et je teste des choses meilleures, des autres moins bonnes et cela permet d’aider les ingénieurs à créer la meilleure F1. Maintenant, on attend les premiers tests pour affiner et juger de la bonne corrélation entre le simulateur et la réalité."

Avez-vous déjà revu Fernando Alonso depuis Abu Dhabi ? Quelle est votre relation avec le double champion du monde ?