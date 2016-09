Stoffel Vandoorne en F1 en 2017 !

Formule 1

Le Belge Stoffel Vandoorne, 24 ans, prendra part en 2017 au championnat du monde de Formule 1, dans un baquet McLaren.

Le jeune homme né à Courtrai, pilote de test et de réserve cette saison dans cette même écurie, a été annoncé samedi par celle-ci dans le line-up des pilotes McLaren pour l'année prochaine, aux côtés de l'expérimenté Fernando Alonso, deux fois champion du monde. Le Britannique Jenson Button, champion du monde en 2009, va quant à lui occuper de nouvelles fonctions chez McLaren-Honda, est-il annoncé: il va, durant deux ans, se concentrer sur "le développement de l'équipe et de la voiture". Il ne prendra donc pas part aux courses en 2017, mais il est possible qu'il revienne en tant que pilote en 2018.

Vandoorne a connu ses débuts en course cette saison, à l'occasion du GP du Bahreïn où il avait remplacé Alonso, blessé, pour y finir 10e.

McLaren-Honda a développé samedi dans un communiqué ce qu'elle appelle "une stratégie innovante à trois pilotes" pour les deux prochaines saisons. Qualifiant Vandoorne de "jeune le plus talentueux et intéressant de ce sport actuellement", l'écurie précise que Button jouera "un rôle actif, en tant que membre-clé" durant les deux prochaines années. Le pilote lui-même précise qu'"il ne prend pas sa retraite". "J'entends bien travailler dur sur le développement, et je suis sûr que je me retrouverai derrière un volant, dans la nouvelle voiture, à un moment ou à un autre".

Ron Dennis, à la tête du McLaren Technology Group, voit le duo Alonso-Vandoorne comme "un mix parfaitement balancé de talent prouvé et de potentiel immense". Button est, quant à lui, le "pilote le plus expérimenté de la grille", prenant le départ dimanche "de son 298e Grand Prix", à Monza. "Avec son contrat prolongé, qui inclut désormais 2017 et 2018, il continuera à être un membre senior et influent de l'équipe, et restera impliqué de manière centrale dans le développement des voitures. Il sera également disponible pour piloter, si les circonstances l'exigent".

Stoffel "est membre du McLaren Young Driver Programme depuis février 2013, et est devenu pilote de test et de développement 11 mois plus tard", rappelle-t-il. "Au cours des dernières deux années et demie, il a été précieux dans ce rôle, apprenant de ses deux coéquipiers champions du monde ainsi que de nos ingénieurs. Ayant été runner-up dans les World Series by Renault en 2013, et champion de GP2 Championship l'an dernier, il a parcouru avec distinction un apprentissage méticuleusement préparé. Il est prêt à concourir en F1, comme l'a prouvé son beau début en GP du Bahreïn cette année", souligne Ron Dennis.

Le jeune Courtraisien, qui gravi les échelons pour atteindre cet objectif ultime, a indiqué avoir déjà "signé des tas d'autographes" dans sa carrière. Mais "quand j'ai apposé ma signature sur mon contrat McLaren-Honda aujourd'hui, il s'agissait d'une sensation exceptionnelle", ajoute-t-il. "C'est un énorme honneur de devenir un pilote de course McLaren-Honda. (...) Je crois que, en concourant aux côtés d'un pilote brillant et expérimenté, je serai capable de grandement contribuer aux futurs succès mondiaux de l'équipe".