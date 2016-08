Stoffel Vandoorne est clair: "Un volant chez McLaren ou j’irai voir ailleurs"

Formule 1

Vainqueur ici en GP2 l’an dernier, sur le banc des réservistes de McLaren encore une saison de plus, Stoffel Vandoorne ne compte plus patienter encore longtemps. C’est la dernière fois qu’il suivra les qualifications depuis le stand McLaren et commentera dimanche le GP de Belgique depuis la cabine de la RTBF.

"En 2017, je dois être au départ des GP, c’est sûr," nous a confié le junior de McLaren. "Je suis assez confiant sur le fait que ce sera avec McLaren. Mais nous sommes en F1 et tant que rien n’est signé et officialisé, vous ne pouvez être sûr de rien. Tout peut changer très vite."

[...]

