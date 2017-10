Tout espoir de bon résultat pour le Belge s'est envolé dès le 2e virage...

Stoffel Vandoorne n'est pas parvenu à offrir des points à Suzuka pour le Grand Prix à domicile du constructeur japonais. Le pilote McLaren a vu ses chances de finir dans le Top 10 compromises dès les premiers hectomètres. Le Courtraisien s'est en effet fait bousculer dès le 2e virage et a perdu le bénéfice de sa 9e place sur la grille. Avec un V6 Honda qui souffre dans les lignes droites du tracé nippon, Stoffel ne pouvait plus espérer quoique ce soit et ralliait l'arrivée à une décevante 14e position.

"Ce Grand Prix du Japon est à oublier au plus vite", déplore Vandoorne. "J'ai pris un bon départ, mais ce fut la bousculade dans le 2e virage. Kimi Raïkkonen m'a touché, et j'ai dû partir hors-piste. Je ne pense pas que c'était volontaire de sa part, mais cela m'a relégué en dernière position. J'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment. A partir de là, ma course fut compromise."

"Nous avons eu plusieurs bonnes courses qui se sont enchaînées, et celle de Suzuka est clairement à ranger parmi les déceptions", poursuit le Belge. "Maintenant, cela va faire du bien à l'équipe de souffler un peu avant Austin. Elle a fait un travail sensationnel lors des derniers Grands Prix. Il est désormais temps de se tourner vers les Etats-Unis."

"Courir à Suzuka fut un moment très spécial pour moi. Les fans sont toujours très enthousiastes, et c'est dommage que nous ne les avons pas récompensés avec un bon résultat. Pour ma part, je vais rentrer en Europe pour un peu me reposer afin d'être gonflé à bloc pour les courses à venir."