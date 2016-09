Suivez le GP de Singapour (DIRECT A 14H)

Formule 1

En reléguant la Red-Bull-Tag Heur de Daniel Ricciardo (2e) à une demie seconde et surtout la Mercedes de son équipier Lewis Hamilton (3e) à sept dixièmes, Nico Rosberg a frappé très fort, hier après-midi, lors de la séance qualificative du GP de Singapour. "Depuis le début du week-end, les Red Bull ont toujours été proches", expliquait l’Allemand, disputant aujourd’hui son 200e GP. "En Q2, elles n’ont pas chaussé de gommes ultra-tendres de sorte qu’il était difficile de savoir exactement où l’on se situait. Je savais que j’allais devoir tout donner."

Et c’est ce qu’il a fait pour signer une remarquable 29e pole en F1 avec plus d’une demi-seconde d’avance, une seconde et trois dixièmes plus vite que le meilleur temps décroché l’an dernier par Sebastian Vettel. "Honnêtement, j’ai bouclé l’un des trois meilleurs tours de ma carrière. Il n’est pas facile de mettre tous les secteurs ensemble ici et de ne commettre aucune erreur tout au long des 23 virages. Mais je l’ai réussi. Cela me met dans une bonne position pour dimanche. Je vais bien sûr devoir tenir compte du choix pneumatique des Red Bull. Nous avons opté pour des stratégies différentes. On verra laquelle s’avère payante."

Deuxième et quatrième, Daniel Ricciardo et Max Verstappen sont sortis de la Q2 avec des gommes super-tendres qu’ils devront chausser au départ alors que tous les autres pilotes du Top 10 s’élanceront en pneus ultra-tendres dont la durée de vie est plus limitée. La théorie voudrait donc que les deux RB12 se retrouvent en tête après le premier arrêt de leurs rivaux. "On a atteint notre objectif en s’intercalant entre les deux Flèches d’Argent ", se réjouissait Ricciardo. "La première ligne était mon but. On a une tactique différente et un bon rythme de course. Je pense qu’on a une chance de gagner même si Nico est vraiment allé très vite ce soir…"

Battu de sept dixièmes, Lewis Hamilton ne pouvait se satisfaire de la troisième place : "Rien ne tourne comme je voudrais depuis le début du week-end", regrettait le Britannique, encore leader du championnat pour deux petits points. "J’ai manqué de tours pour être vraiment au point. Mais Nico , que je félicite, a démontré qu’on a bien remédié à nos soucis de l’an dernier. À moi maintenant de bien travailler et de prendre un bon envol afin de gagner au moins une place."

Derrière les deux Mercedes et les deux Red Bull, Kimi Raikkonen plaçait la première Ferrari au 5e rang. "J’ai perdu quelques dixièmes dans mon ultime tentative", faisait remarquer Iceman. "Mais dimanche sera un autre jour. Partant d’ici, avec une bonne stratégie, voire l’intervention d’une voiture de sécurité, tout est possible." Ce sera nettement plus compliqué, par contre, pour son équipier. En pole et lauréat l’an dernier, Sebastian Vettel devra s’élancer depuis la dernière ligne suite à un bris de barre anti-roulis en Q1 : "Je suis très déçu. Voilà, je n’ai rien d’autre à dire…"