De quoi attiser les rumeurs sur un éventuel transfert du pilote Ferrari de Ferrari à Mercedes.

Un collègue britannique a soulevé le lièvre et mis de l’huile sur le feu en posant publiquement la question à Lewis Hamilton : « Que pensez-vous du fait que votre patron Toto Wolff ait été présent à la soirée d’anniversaire de votre rival et cela le jour où il avait été convoqué au tribunal à Paris suite à l’affaire du coup de roue qu’il vous a donné. » Surpris puis amusé, le Britannique a botté en touche : « Je ne préfère pas répondre à cette question. »

Toto Wolff n’avait pas nié l’hiver dernier qu’il était possible que Sebastian Vettel, pilote allemand, les intéresse pour 2018, soit après son bail de trois ans chez Ferrari. Un contrat que le quadruple champion du monde, étrangement épargné par le boss autrichien lors du clash de Bakou, n’a pas encore renouvelé. « Seb » serait-il en négociation avec la marque à l’étoile pour remplacer Valtteri Bottas ? Vu le contexte actuel, un duo Hamilton-Vettel paraît peu probable. Un échange éventuel entre les deux champions nous paraît plus dans le domaine du possible. Et l’attitude de Toto Wolff, même s’il peut fêter l’anniversaire de qui bon lui semble, ne fait qu’attiser les rumeurs en pleine période de transferts.