N’y allons pas par quatre chemins : voir Valtteri Bottas sauter dans le baquet laissé vacant par Nico Rosberg chez Mercedes est tout sauf une surprise. En plus du fait qu’il a moulé son baquet dans la future W08 il y a quelques semaines, le prodige finlandais fait partie des jeunes loups de la F1 dont on dit le plus grand bien. D’aucuns le disent plus talentueux que son aîné, l’illustre Kimi Raïkkonen. Il n’a certes pas la flamboyance d’un Max Verstappen mais cet ancien champion de GP3 est fiable et solide, faisant rarement des erreurs de pilotage. Des arguments qui n’ont pas laissé indifférent l’équipe allemande au moment d’évaluer sa candidature, même si on pourra toujours dire que Toto Wolff, team principal des Gris, n’a fait que placer un de ses poulains dans son écurie.

