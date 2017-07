Le Belge étrenne ce week-end une évolution de son moteur Honda. Enfin les premiers points ?

Comme la majorité des pilotes, Stoffel Vandoorne a donné son avis sur l’accrochage derrière la voiture de sécurité entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Et celui-ci n’est pas tranché : « Il est difficile pour moi de dire qui a raison et qui a tort, » a déclaré notre compatriote laissant sous-entendre donc qu’il n’était pas évident que le pilote Mercedes soit complètement blanc dans l’affaire. « Ce n’est pas à moi de juger. Mais au final, je pense que ce genre d’incident est bon pour la popularité de la F1. Cela a valu à notre discipline beaucoup d’attention dans les medias.»

Difficile aussi de comparer avec l’exclusion du Tour de Peter Sagan. « Oui, c’est une sanction dure pour le coureur tchèque. Ils sont tous les deux (Sagan et Cavendish) out de la course maintenant. »

Notre compatriote s’apprête à disputer ce week-end le GP d’Autriche avec la nouvelle évolution Spec 3 du moteur Honda : « C’est un pas dans la bonne direction. Le circuit que je connais devrait mieux convenir à notre châssis et ne favorise pas la puissance. En plus, nous bénéficierons de quelques chevaux supplémentaires toujours bienvenus. » Sans doute pas encore assez pour jouer le Top 10 en qualifications mais, s’il est fiable, peut-être suffisant pour viser ses premiers points.