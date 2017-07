McLaren a fait perdre le point de la dixième place à son pilote.

Neuvième puis dixième en début de course quand il a volontairement laissé passer la Red Bull de Daniel Ricciardo, Stoffel Vandoorne suivait le rythme des Force India et résistait parfaitement à la Williams de Massa lorsque son équipe lui a fait perdre de précieuses secondes et sa première unité : « Je suis content et déçu à la fois, » nous a confié après l’arrivée notre compatriote. « Content car j’ai fait un très bon week-end. Il n’est pas simple de battre Fernando ici. Nous étions plus rapides que prévu sur un circuit ne nous convenant pas. C’est encourageant pour la suite. Par contre je suis un peu déçu d’avoir manqué ce point. On le méritait. Hélas, on m’a fait rentrer un peu trop tard et mon pitstop n’a pas été génial non plus. J’avais deux secondes d’avance sur Felipe et quand je suis ressorti des stands j’en comptais deux de retard. Comme il est quasi impossible de doubler avec notre voiture, je savais que cela allait très dur de revenir… »

Partie remise donc, à Budapest dans deux semaines : « Oui ce tracé nous sera plus favorable et nous devrions pouvoir jouer le Top 10 et les points là-bas. »