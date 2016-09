Vandoorne, Successeur de Button et… Jacky Ickx !

Formule 1

En devenant titulaire chez McLaren à temps plein, Stoffel Vandoorne ne peut seulement succéder à Jenson Button dans le baquet de la monoplace de Woking. Un autre Belge a en effet couru pour la formation de Ron Dennis et non des moindres : Jacky Ickx. Celui qui reste comme étant le meilleur pilote Belge de tous les temps a en effet réalisé une pige au sein de l’équipe anglaise à l’occasion du Grand Prix d’Allemagne sur le grand Nürburgring en 1973.

Le Bruxellois était en plein divorce avec Ferrari, les monoplaces rouges affichant des performances décevantes. McLaren en profita pour offrir le baquet de sa troisième M23 à Jacky qui allait ainsi épauler Denny Hulme et Peter Revson. Mais les hommes de Teddy Mayer avaient eu le nez puisque leur recrue d’un jour pouvait parcourir l’effrayant tourniquet de la Nordschleife les yeux fermés ! Et ils eurent raison puisque Ickx se qualifia en deuxième ligne malgré des pneus moins frais que ses équipiers et un V8 Ford fatigué. Le festival allait continuer en course avec la troisième marche du podium pour le Belge derrière les inaccessibles Tyrrell de Stewart et Cevert. Avant de retourner chez Ferrari pour un dernier Grand Prix en rouge à Monza.