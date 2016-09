Vandoorne titulaire en F1: "Un rêve se réalise"

Formule 1

À Monza, le feu de l’action ne se trouvait pas sur la piste mais bel et bien dans le paddock. C’est peu après la fin des qualifications que McLaren-Honda a dévoilé son duo de pilotes pour l’année prochaine. Fernando Alonso est logiquement reconduit pour une nouvelle campagne. Mais il faut reconnaître que casser le contrat de l’Espagnol aurait été une amende salée pour l’écurie de Woking, son pilote disposant d’un des salaires les plus élevés de tout le plateau. Le gros point d’interrogation se trouvait donc sur le deuxième baquet à pourvoir sur la future MP4-32.

Jenson Button et notre compatriote Stoffel Vandoorne étaient tous les deux en balance pour un poste de titulaire en 2017. Et, hourrah, c’est Vandoorne qui a été repris par McLaren pour la saison prochaine ! Après huit saisons passées en sport automobile, le gamin de Courtrai touche enfin au graal. "C’est le rêve de ma vie qui se réalise." soufflait Stoffel au micro de la RTBF. "Cela faisait depuis un moment que j’étais dans les starting-blocks pour être titulaire en Formule 1. Ce fut très dur de répondre aux mêmes questions chaque semaine alors qu’il fallait attendre la décision finale de McLaren pour 2017. Mais j’avais très envie d’être en F1 la saison prochaine. Et cette fois-ci, je peux souffler."

La titularisation de Stoffel est un soulagement pour tout le monde. Pour sa famille, ses proches, le RACB et les fans belges en général mais aussi pour tout le paddock qui se demandait pourquoi un tel talent ne se trouvait pas encore sur la grille de départ. Dès la fin de l’année 2015, alors qu’il avait explosé tous les records en GP2 Series, de nombreux observateurs avaient déclaré que ne pas voir le Courtraisien sur la grille de départ d’un Grand Prix serait un scandale ! Toto Wolff, patron de Mercedes F1, avait même confié que si McLaren faisait la folie de ne pas le titulariser l’an prochain, il se chargerait personnellement de lui trouver un volant de titulaire.

C’est dire à quel point notre petit Belge était convoité. Mais malgré une année supplémentaire à attendre son heure dans l’ombre d’Alonso et Button, Stoffy n’a jamais perdu foi en sa bonne étoile. "Je suis toujours resté confiant. Mais en F1, tant que rien n’est signé, rien ne peut se faire. La signature de mon contrat pour 2017 a donc été une délivrance." En devenant titulaire pour McLaren, le pilote de 24 ans fera ainsi partie de l’histoire d’une écurie aux statistiques affolantes. Depuis son premier Grand Prix disputé à Monaco en 1966, la formation fondée par le légendaire Bruce McLaren a remporté 182 victoires, 12 titres de champion du monde chez les pilotes et 8 couronnes chez les équipes.

L’écurie dirigée par Ron Dennis n’est certes plus au sommet et son association avec Honda est laborieuse. Mais Stoffel a foi dans l’équipe qui l’a pris sous son aile en 2013. "McLaren reste un top team. Il suffit de voir les progrès enregistrés depuis l’an dernier. Et je suis certain que cela ira de mieux en mieux." Vivement 2017 !