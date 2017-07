On risque de vivre, ce jeudi à Spielberg, en Autriche, un nouvel épisode dans la saga du clash de Bakou.

Pour la première fois depuis leur accroc derrière la voiture de sécurité, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel vont se retrouver dans le paddock d’un prochain GP d’Autriche s’annonçant sous haute tension entre les deux prétendants au titre, séparés par 14 unités à la faveur de l’Allemand.

La polémique entre les supporters des deux camps a repris de plus belle après que la FIA a décidé, lundi, de passer l’éponge et de pardonner, cette fois encore, la trop grande impulsivité et l’agressivité du quadruple champion du monde. Qu’on soit bien d’accord : que Lewis Hamilton ait tenté ou pas de le piéger derrière la safety car, le leader du Mondial n’avait pas à réagir de cette manière. Cela méritait-il une plus grande sanction sportive que les dix secondes infligées ? Les avis divergent.

Nous sommes de notre côté heureux que la très belle lutte pour le titre à laquelle nous assistons n’ait pas été faussée par un geste malheureux et intentionnel certes mais n’ayant pas porté à conséquences.

Maintenant, cela fait certainement partie du deal entraînant la clémence de la FIA, en plus des heures d’activités éducatives dans les championnats de F2, F3 et F4, Sebastian Vettel a dû présenter des excuses publiques. Ce qu’il a fait via une lettre publiée sur son site (il n’allait tout de même pas se mettre debout sur une chaise dans le paddock) : "J’aimerais m’expliquer concernant les incidents de Bakou. Durant le tour qui a précédé la relance de la course, j’ai été surpris par Lewis et je lui suis rentré dedans. Avec le recul, je ne pense pas qu’il avait de mauvaises intentions. Dans le feu de l’action, j’ai réagi de façon excessive, et je veux par conséquent m’excuser directement auprès de Lewis, ainsi qu’auprès de toutes les personnes qui ont regardé la course. Je n’ai pas été un bon exemple à cette occasion."

"À aucun moment il était dans mon intention de mettre Lewis en danger, mais je reconnais que j’ai été à l’origine d’une situation dangereuse. Par conséquent, j’aimerais m’excuser auprès de la FIA. J’accepte et je respecte les décisions qui ont été prises lors de la réunion de ce lundi à Paris, ainsi que la pénalité qui m’a été imposée par les commissaires à Bakou."

"J’adore ce sport et je suis déterminé à le représenter d’une manière exemplaire pour les générations futures."

Dont acte. Il est temps maintenant de passer à autre chose, de repasser au vrai sport. Lewis Hamilton est-il assez grand d’esprit pour tourner la page et accepter les excuses de son rival ? Il s’exprimera certainement à ce sujet ce jeudi. Lundi en tout cas, il était encore remonté contre Vettel et la FIA puisque il a aimé le commentaire d’un de ses fans écrivant sur les réseaux sociaux qu’il "n’avait plus aucun respect pour la FIA laquelle favorisait toujours Ferrari."

Le directeur sportif de Mercedes Toto Wolff a en tout cas exprimé qu’il était temps de passer à autre chose. Et de reprendre un beau duel propre et sans coup bas pour le titre mondial.