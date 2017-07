Avec quel moteur et quel équipier, cela reste à voir.

Ce n’est pas vraiment une info, juste une confirmation : On sait en effet que Stoffel Vandoorne possède un contrat à long terme avec McLaren. Mais on sait aussi qu’en F1 un bout de papier ne vaut pas grand-chose. Alors on est tout de même heureux d’entendre Zak Brown, directeur exécutif de McLaren, déclarer à la chaîne britannique Sky Sports que « Stoffel Vandoorne pilotera toujours pour nous l’an prochain. Nous sommes contents de lui. Il n’a pas eu un début de saison facile dans un contexte délicat mais nous voyons toujours en lui un futur champion du monde. »

Reste à savoir maintenant quel moteur équipera la monoplace 2018 (la poursuite également du long terme avec Honda reste aujourd’hui le plus probable même si un intérim Mercedes n’est pas à exclure) et surtout qui sera son équipier. En fin de bail, Fernando Alonso peut-il décider de rester une année de plus ? L’Espagnol pourrait ne pas avoir le choix s’il veut rester en F1. Ferrari a clairement fait savoir qu’un retour du double champion n’était pas une option. Mercedes n’en voudrait pas non plus. Alain Prost a déclaré pour sa part qu’il serait « honoré » par le « come-back » de l’Ibère au sein de la maison au Losange. Mais Renault ne sera pas plus prêt qu’Honda à gagner en 2018. On fixe l’échéance de 2020 chez les Français. Trop tard pour Alonso qui pourrait dès lors rempiler au moins pour un an avec l’écurie de Woking. Surtout si Honda qui fait de lui le pilote de F1 le mieux payé au monde lui propose un retour à Indy 500 voire une participation au Mans en prime.