Le nombre d’incidents survenus à l’occasion de matches de football a légèrement baissé l’année dernière en Belgique tandis que le nombre de sanctions a augmenté, selon les statistiques de la Cellule Football du Service public fédéral (SPF) Intérieur.

Cette évolution s’explique par certains cas d’incidents en groupe et par une verbalisation stricte de l’utilisation d’objets pyrotechniques (feux d’artifice ou pétards entre autres). Lors d’incidents impliquant des supporters et violant la loi football, la police dresse un procès-verbal et la Cellule Football inflige ensuite des sanctions.

La cellule a reçu 1.244 P.-V. en 2016, soit une légère diminution par rapport à 2015 (1.478). Le nombre de procès-verbaux était en hausse depuis 2012. Ces P.-V. concernent le comportement de supporters lors de matches internationaux se déroulant en Belgique, dans les divisions professionnelles 1A et 1B ainsi que les Ligues amateurs 1, 2 et 3. Malgré la diminution du nombre de procès-verbaux, la Cellule a enregistré une hausse des sanctions. L’année dernière, 11.379 mois d’interdiction de stade ont été prononcés, contre 9.634 mois cumulés en 2015.

La cellule a aussi infligé 574.725 € d’amendes, contre 495.425 € en 2015. Les incidents en groupe lors des matchs Anvers - Eupen (30 avril) et Standard - Club Bruges (finale de Coupe le 20 mars) ont largement contribué à la hausse des sanctions. Les événements survenus durant ces deux parties ont mené à 182 P.-V., 2.383 mois d’interdiction de stade et 109.250 € d’amendes.

La Cellule Football souligne que la tolérance zéro est toujours appliquée depuis la mise en œuvre de la loi football afin de lutter contre le sentiment d’impunité. La cellule dénombre 803 interdictions de stade toujours en cours, une statistique similaire à la même période l’année dernière (822). Sur toute l’année 2016, 1.218 interdictions de stade ont été prononcées.