Lui, c'est Fernando Ovelar, attanquant gaucher paraguayen d'1,70m et... quatorze ans, neuf mois et 28 jours au compteur. Il est né en janvier 2004.

Non seulement il est précoce, mais en plus, il a choisi son moment pour ouvrir son compteur buts. Au Paraguay, ils appellent cette rencontre le Superclasico, le derby de la capitale Asuncion, l'affrontement entre l'Olimpia et Cerro Porteño. Olevar a ouvert la marque pour cette dernière équipe à la 16e minute de jeu. Au coup de sifflet final, après douze minutes de temps additionnel, deux cartes rouges et une égalisation de l'Olimpia sur penalty à la 102e, le marquoir indique 2-2 et l'Olimpia conserve sa large avance en tête du championnat.

Mais au-delà de ces enjeux intra-nationaux, c'est ce jeune homme bien (trop?) pressé que retient la planète football.

Une précocité qui laisse présager une grande carrière ?

A son âge, Lionel Messi avait débarqué à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, depuis un peu plus d'un an. Il fit ses premiers pas avec les "grands" alors qu'il avait soufflé ses dix-sept bougies. Même âge pour les débuts de Cristiano Ronaldo dans un match officiel avec l'équipe première du Sporting Portugal, sous les ordres d'un certain Laszlo Bölöni, même âge que David Beckham lorsqu'il fit ses premiers pas avec Manchester United.

Diego Maradona a, lui, fait ses débuts professionnels dix jours avant ses seize ans, Pelé un mois plus tôt.

Plus proche de nous, le Français Kylian Mbappé a foulé ses premières pelouses en Ligue 1 peu avant ses dix-sept ans. Le Danois Martin Odegaard a, lui, fait ses débuts en 2014 alors qu'il n'était âgé que de quinze ans et 118 jours.

Mais moins de quinze ans et déjà en haut de l'affiche, c'est difficile à trouver. Certes, il peut se targuer de devancer ces grands artistes d'hier, ces légendes d'aujourd'hui ou ces espoirs parfois déjà confirmés, mais la route est longue pour parvenir à s'imposer durablement.

D'abord parce qu'il n'est encore qu'un ado et qu'il n'est pas arrivé au bout d'un développement toujours périlleux. Ensuite parce que sa performance risque bien d'attirer sur lui une lumière que tous ne sauraient supporter. Nombreux sont ceux qui se sont brûlés les ailes à se voir trop haut, trop vite. Enfin, parce que d'autres joueurs ont démontré qu'être précoce ne garantit pas une belle et longue carrière.

On peut par exemple citer le cas de Freddy Adu, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Originaire du Ghana, l'attaquant a fait ses débuts en Major League Soccer à quatorze ans, lui aussi. Il était la grande attraction du championnat nord-américain. On lui promettait un statut de superstar et une place dans les plus grands clubs européens. Sa carrière s'est pourtant vite transformée en calvaire, avec de plus ou moins brefs passages au Benfica ou à Monaco, à côté de modestes clubs turcs, grecs, finlandais ou croates. Aujourd'hui, il évolue aux Lights FC de Las Vegas, en deuxième division américaine.

La preuve qu'il ne faut pas s'emballer trop vite. Mais qui sait, peut-être verra-t-on un jour Fernando Ovelar cotoyer les meilleurs acteurs du ballon rond, et pourquoi pas sur nos pelouses européennes ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite...