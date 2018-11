Didier Drogba a conclu sa longue carrière jeudi à 40 ans sur une défaite 1 à 0 sous le maillot de Phoenix Rising face à Louisville City en finale de l'United Soccer League (USL), le troisième niveau du soccer américain

L'ancien international ivoirien n'a rien pu faire pour offrir le titre à Phoenix aux dépens de la rugueuse équipe de Louisville, déjà sacrée en 2017, qui a marqué le seul but de la rencontre par Luke Spencer à la 62e minute.

Signe de sa frustration, Drogba a écopé d'un avertissement à la 73e minute de jeu pour contestation.

Alors que Phoenix faisait le siège du but de Louisville dans le final, il a tenté, sans succès, à deux minutes de la fin du temps réglementaire un retourné acrobatique.

Drogba, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire, a disputé son dernier match devant les 5.300 spectateurs du Dr. Mark & Cindy Lynn Stadium à Louisville (Kentucky).

Il défendait depuis 2017 les couleurs de Phoenix, club dont il est actionnaire, après une saison et demie passée dans l'élite nord-américaine, la MLS, avec l'Impact de Montréal (2015-16).

Il a fini la dernière saison de sa carrière avec sept buts en treize matches, dont trois en quatre rencontres des play-offs.

Drogba, passé par la France (Le Mans, Guingamp, Marseille), l'Angleterre (Chelsea), la Chine (Shanghaï Shenhua) et la Turquie (Galatasaray), a notamment remporté quatre titres de champion d'Angleterre et la Ligue des champions 2012 avec Chelsea, son club de 2004 à 2012 et en 2014-15.

Il est avec 65 buts en 104 sélections le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'il a conduit à trois phases finales de Coupe du monde (2006, 2010, 2014) et deux finales, perdues, de la Coupe d'Afrique des Nations (2006, 2012).

Le titre en NASL (North American Soccer League), le deuxième niveau, est revenu à San Francisco Deltas, qui a battu le New York Cosmos 2-0 en finale grâce à un penalty transformé par Tom Heinemann (19e), et un but de son remplaçant mexicain Devon Sandoval dans le temps additionnel (90e +5).