Arrivé à Shanghai Shenhua en janvier 2017, Carlos Tevez ne sera resté en Chine qu'un an puisqu'il a signé ce mois-ci en faveur de Boca Junior, son club formateur, pour une durée de deux ans. Auteur de seulement quatre buts et cinq assists en vingt rencontres pour le club chinois, on ne peut pas dire que ce passage dans l'Empire du milieu fut prolifique pour l'Argentin de 33 ans.





Sportivement du moins. Car en termes pécuniaires, c'est un véritable pactole que l'ancien joueur des deux Manchester a touché. 735.000 euros par semaine, soit 1,21 euro par... seconde. Et à en croire ses propres mots, il a pris du bon temps en Asie, en plus de toucher un salaire mirobolant.





Dans une interview accordée au média argentin TyC, il explique avoir " été en vacances pendant sept mois".





Le mal du pays, et plus particulièrement du club de ses débuts professionnels, étaient trop grands. "Lorsque je suis arrivé en Chine, j'ai compris que je voulais retourner à Boca. Et d'ajouter cette histoire de clause instinctive.





"Quand j'ai paraphé mon contrat en Chine, j'avais inclus la clause 'Boca'". En partant, je savais que je reviendrai" ponctue L'Apache.