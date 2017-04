Football Le journal allemanda renouvelé ses accusations à l'encontre du footballeur portugais et fournit des preuves. Malgré des menaces d'actions en justice, le journal d'investigation a continué à creuser. La star du football est accusé d'avoir acheté le silence d'une jeune femme victime de viol en 2009 à Las Vegas. Il aurait versé 375.000 dollars à la victime afin qu'elle ne dévoile pas les faits.





Il y a quinze jours, le journal allemand révélait son "Football Leaks". Cristiano Ronaldo et son agent n'ont pas tardé à publier un démenti. Le footballeur avait alors déclaré qu'il allait "agir contre cet organe de presse par tous les moyens à sa disposition", en ajoutant que c'était une "accusation répugnante et scandaleuse" ainsi qu'une "oeuvre de fiction journalistique".

Une fête bien arrosée à Las Vegas

En juin 2009, Cristiano Ronaldo fêtait son arrivée au Real Madrid en compagnie de son frère et de son cousin. S'ensuit une longue nuit arrosée et un flirt avec une jeune femme qui se terminera dans une suite du Palms Place Hotel and Spa.

En 2010, soit sept mois après cet événement, la femme nommée "Susan K." aurait écrit une lettre à Ronaldo énonçant les faits. Elle aurait gardé le silence jusqu'à maintenant suite à la signature d'un "deal" avec le joueur Madrilène.

Des preuves accablantes

Le journal allemand revient cette fois avec des preuves telles que la lettre de l'Américaine datée de 2010, des documents où la signature du Portugais apparaît ainsi que des textos échangés entre Cristiano Ronaldo et ses avocats discutant de l'affaire.

Le "prix du silence" serait donc estimé à 258.000 euros, tout en évitant un procès qui aurait fait grand bruit.

La jeune Américaine ne s'est toutefois toujours pas exprimée publiquement et ne répond pas aux demandes du journal Der Spiegel.