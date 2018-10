La Pro League ne laisse pas traîner les choses suite aux affaires de fraude qui ont secoué le football belge.

Marc Coucke et Pierre-François, assis côte-à-côte lors de la conférence de presse organisée mercredi soir, ont annoncé avoir désigné l’ancien ministre et juge Melchior Wathelet (69 ans) comme expert pour rédiger une nouvelle réglementation concernant les agents de joueurs. Wathelet sera assisté par Pierre François et par un expert flamand, qui doit encore être désigné.

Voici les six règles qui vont probablement entrer en vigueur.

1. Un nombre maximal de joueurs par agent par club

2. L’entraîneur ne peut pas avoir le même agent que ses joueurs

3. Des tarifs et/ou pourcentages fixés à l’avance pour des interventions d’agents dans des transferts

4. Les joueurs (et plus les clubs) devront payer les agents

5. Tous les transferts et les commissions devront passer via la Fédération, afin qu’il y ait de la transparence

6. La violation des règles concernant les agents signifie la non-obtention de la licence