Talent précoce - il n’avait pas 17 ans quand Georg Kessler l’a intégré au noyau anderlechtois - racé, François Van der Elst se singularisait par un instinct du but très sûr et un changement de rythme stupéfiant.

Occupant, avec un bonheur égal - même s’il affichait une préférence pour celui de médian - tous les postes du flanc droit, il a éventré les arrière-gardes d’Europe les plus hermétiques en exploitant ses armes propres : la vivacité, la spontanéité, la vitesse d’exécution, la promptitude de réaction, la sûreté de jugement et une technique de dribble en course affûtée. Vedette du grand Liverpool, Keegan - dont son fils porte le prénom, Kevin, - était son idole. "Il ne reste jamais inactif sur un terrain. Il est toujours en mouvement pour ne jamais subir les événements. Je m’efforce, modestement, de l’imiter. J’ai la chance de démarrer sur-le-champ, un peu comme un sprinter. Lorsque je reçois le ballon en profondeur, j’ai déjà atteint mon rythme de course le plus élevé…" nous avait expliqué un jour François.

C’est Polyte Vanden Bossche, ancien joueur et grand découvreur de talents à Anderlecht, qui l’a débusqué, à Mazenzele, un petit club du Pajottenland, où il empilait les buts. "Mes parents tenaient un café. Une trappe à ras du sol bouchait l’ouverture du cellier dans lequel ils entreposaient leurs provisions. Cette trappe demeurait parfois levée. Pendant que ma mère servait de la bière bien fraîche, j’alignais soigneusement les bouteilles au bord de la trappe et je les expédiais au fond de la cave d’un coup de pied. J’avais trois ans !"

François Van der Elst a inscrit de nombreux buts décisifs pour Anderlecht. International à 18 ans, il signa, à Hampden Park, en 1973, deux buts remarquables qui qualifièrent les Diables pour une phase finale de Coupe des nations. C’est lui aussi qui, à égalité de mérites avec Rensenbrink, inscrivit deux des quatre buts du Sporting contre West Ham, en finale de la Coupe des Coupes 1976. "Plus le match est important, mieux je me sens…" confiait-il souvent. "À Sofia, par exemple, au premier tour de la Coupe des Coupes 1977-1978, j’ai inscrit trois buts en onze minutes en touchant trois fois le ballon."

