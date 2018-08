Le footballeur Adriano a fait les beaux jours de l'Inter et des fans de PES.

Ce buteur incroyable a pourtant connu lorsqu'il était à l'Inter une descente aux enfers lorsque son père est décédé.

Un événement qui l'a "détruit'. C'est ce qu'il explique au média brésilien R7 dans une interview repérée par L'Equipe. "Je me sentais seul. Je n'ai trouvé le bonheur qu'en buvant, je le faisais tous les soirs. Je me sentais très seul. J'étais triste et déprimé en Italie : alors j'ai commencé à boire. C'était la seule chose qui me rendait heureux, j'ai tout bu : du whisky, du vin, de la vodka, de la bière", assure le joueur de la Seleçao.

Apparemment, tout le club italien était au courant de son alcoolisme. "Je me saoulais toujours avant les séances d'entraînement. Je ne voulais pas montrer ma situation, je ne voulais pas manquer les séances d'entraînement. Un jour, le staff m'a emmené dormir à l'infirmerie. L'Inter m'a couvert, il a dit à la presse que j'étais blessé, que j'avais des problèmes physiques. Puis j'ai réalisé que les gens autour de moi étaient un problème : mes amis ne m'ont jamais aidé. Ils m'ont toujours emmené à des fêtes avec des femmes et de l'alcool, sans penser à rien d'autre".