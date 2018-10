Adrien Trebel n’était pas parmi les joueurs désignés qui devaient "se farcir" la presse après cette nouvelle contre-performance mais le capitaine a assumé ses responsabilités.

Le manque d’efficacité : "On a dû mettre 50 centres au minimum, des bons et des moins bons, mais on ne marque pas un seul but. Quand tu as Bakkali, tu sais qu’il va mettre le feu sur le côté puis qu’il va centrer. Il faut être plus présent. On se loupe trop dans le dernier geste. Attention, je ne cible pas les attaquants. On est tous concernés. On prend aussi des buts que des U7 n’encaisseraient pas. On doit tous élever notre niveau de jeu."

Le jeu trop stéréotypé : "On avait la possession du ballon, même à 11 contre 11. L’année du titre avec coach Weiler, personne n’aimait notre jeu mais on marquait. Ici, c’est l’inverse et personne n’est content non plus. On ne doit pas écouter ce qu’on raconte sur nous à l’extérieur."

L’entraîneur : "On n’a aucun souci avec le coach. On joue bien et il nous manque juste la finition. Une fois que la confiance sera revenue, tout ira beaucoup mieux."

Les ambitions : "On a gagné les trois premiers matches et la presse disait qu’on allait être champion. Nous, on ne s’est pas emballé. J’ai vite remis les points sur les i. Tant qu’on n’avait pas affronté le Top 6, on ne pouvait pas savoir où on situait. Aujourd’hui, on a huit points de retard sur Bruges mais on ne doit pas faire attention à ça. On a dix nouveaux joueurs et on a besoin de temps."

Sa sortie sur blessure : "J’ai ressenti une pointe derrière la cuisse il y a deux jours. Je voulais absolument jouer et j’ai un peu forcé. Je n’étais pas à 100 % de mes capacités et c’est pour ça que j’ai demandé le changement. J’ai senti que ça craquait. On verra ce lundi."