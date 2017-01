Alexander Isak, un attaquant de 17 ans et 109 jours, est devenu dimanche le plus jeune international suédois depuis plus d'un siècle en entrant en cours de match contre la Côte d'Ivoire au Armed Forces Stadium d'Abu Dhabi.

"C'est énorme !", a-t-il confié à la télévision TV4 Fotbollskanalen.

Isak, qui évolue à l'AIK Solna dans la ligue suédoise, est déjà convoité par plusieurs clubs européens. Il a remplacé Per Frick (Elfsborg) à la 62e minute d'un match dominé et remporté (1-2) par les Ivoiriens.

Un goal contre son camp de Wilfried Kanon (ADO La Haye) avait pourtant permis à la Suède post-Ibrahimovic d'ouvrir la marque, mais Serge N'Guessan (AS Nancy), à la 45e, et Giovanni Sio (Rennes), à la 50e, ont peu après complètement renversé la situation en cinq minutes.

"Le contexte était assez difficile, le jeu avant tout défensif, mais c'était quand même cool", a encore confié Isak au quotidien Aftonbladet à l'issue de la rencontre.

Côté ivoirien, le défenseur Mamadou Bagayoko (Saint-Trond) a doublé Serge Aurier (Paris Saint-Germain) à la 77e.

Le plus jeune international suédois reste Gunnar Pleijel (I.F.K. Uppsala), qui avait 17 ans et 72 jours lors d'un Suède-Finlande (2-5) le 22 octobre 1911 à Helsinki.