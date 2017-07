En douze ans, elle a vu du monde passer en équipe nationale. Aline Zeler est la joueuse la plus expérimentée de la sélection. Et pourtant, pour elle aussi, disputer un tournoi est majeur est une première.

"Même à 34 ans, c’est excitant de disputer un grand tournoi", dit la capitaine de l’équipe. "Rien que la préparation que nous venons de vivre, c’était unique. Nous ne devions nous concentrer que sur le football. Habituellement, j’ai ma maison à tenir en ordre et je dois travailler (NdlR : elle est employée par l’Union Belge). Ici, ton repos est calculé, ta nourriture, etc. Je n’ai jamais connu cela."

Arrivée en 2005 , Aline Zeler a vu l’équipe nationale se développer. "À l’époque, c’était méga amateur. Déjà le staff était divisé par deux. L’entraîneur principal donnait l’échauffement des gardiennes et la capitaine celui de l’équipe. On devait aussi s’occuper nous-mêmes du matériel."

Aujourd’hui tout a changé. "On profite par exemple des belles installations des Diables Rouges pour s’entraîner et nous sommes bien mieux encadrées. Tout est professionnalisé et cela pousse les joueuses à s’investir encore plus. Nous sommes plus sérieuses qu’avant."

Le sérieux, c’est un des ingrédients qui a permis à la Belgique de se qualifier pour son premier Euro. "On sait que c’est un tournant historique", dit Zeler. "Nous sommes des ambassadrices de la Belgique. Chacune de nous a l’impression d’avoir une mission de promotion du football féminin. Mais on ne va pas porter cela comme un fardeau et se mettre trop de pression. Notre ambition, même si cela sera difficile, est de finir dans les deux premières du groupe."

Pour continuer à franchir des étapes. Et montrer à toute la Belgique que ses filles savent aussi jouer au football.