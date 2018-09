Felice Mazzù, qui ne s'attend pas à une rencontre facile dans une ambiance hostile, sera privé des services d'Ali Gholizadeh et de Massimo Bruno pour le déplacement de ce mercredi (20h30) à Alost (D1 amateur) dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. "Notre Iranien qui souffre des ischios a passé une échographie qui est négative. On va le laisser au repos. Tout comme Massimo Bruno qui s'est pris un coup de jambon face à Waasland Beveren et avec qui on ne veut prendre aucun risque. En ce qui concerne Nurio, je le laisse au repros car j'ai d'autres joueurs qui peuvent jouer à sa place dans mon groupe. Je vais faire trois ou quatre changements dans mon équipe mais je ne veux pas entendre parler d'une équipe B. Ce serait un manque de respect envers mes joueurs."

Rémy Riou remplacera Nicolas Penneteau dans les but.



Le noyau: Riou, Penneteau, Baume, Willems, Marinos, Perbet, Benavente, Rodes, Grange, Osimhen, Ilaimaharitra, Dervite, Martos, Henen, Hendrickx, Busi, Diandy, Noorafkan, Dessoleil, Niane.



Blessés: Gholizadeh (ischios), Bruno (coup direct), Angella (genou)



Non-repris: Mandanda, Nurio, Zajkov.