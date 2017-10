Anderlecht et le Standard pointent tous les deux au 23e rang du classement des équipes ayant formé le plus de joueurs présents au 1er octobre 2017 dans 31 ligues de première division européennes, publié lundi par l'Observatoire du football CIES.

Les deux clubs belges ont formé 36 joueurs qui évoluent dans un championnat de première division.

La première place est occupée par l'Ajax Amsterdam (71) devant le Dinamo Zagreb (67) et le Partizan Belgrade (61). Le Real Madrid arrive en quatrième position (58) juste devant le Sporting Portugal et le Shakhtar Donetsk (tous deux 55).

L'Observatoire du football CIES a recensé 36 joueurs formés à Anderlecht et autant au Standard dans les 31 ligues européennes analysées. Petite différence toutefois, Anderlecht compte 4 de ces joueurs dans son noyau actuel, alors que l'effectif du Standard en comprend 8. Genk est 39e, avec 29 joueurs formés (5 dans le noyau).

Si on tient compte uniquement des cinq principaux championnats européens, le Real arrive largement en tête. Le club de Zidane a formé 41 footballeurs actuellement présents en Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie. Barcelone est deuxième (34) devant Lyon (31). L'Athletic Bilbao pointe en quatrième position (29) et Manchester United complète le top-cinq (28). Notons que deux clubs... argentins figure dans ce classement: avec 17 joueurs passés par son centre de formation, River Plate occupe la 23e position. Son grand rival Boca Juniors est 49e (11 joueurs).