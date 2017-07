Le champion de Belgique, Anderlecht, et le vainqueur de la Coupe, Zulte Waregem donnent le coup d'envoi de la saison 2017-2018 de football en Belgique à l'occasion de la traditionnelle Supercoupe.

Ils se rencontrent samedi soir au stade Constant Vanden Stock (20h30) où toutes les places sont vendues. L'arbitre sera Sebastien Delferière. Il y a onze ans, en 2006, les deux équipes s'étaient déjà retrouvées à l'occasion de cette épreuve. Les Anderlechtois s'étaient imposés 3-1 grâce à des buts de Hassan, Juhasz et Siani. Vandendriessche avait marqué pour l'Essevee. La rencontre avait dû être interrompue un moment en raison d'un orage.

Anderlecht pourrait remporter une 13e Supercoupe, la première depuis 2014. Zulte Waregem n'a jamais remporté l'épreuve mais le KSV Waregem s'est imposé en 1982 aux dépens du Standard.

La saison dernière, le Club Bruges avait battu le Standard 2-1 au stade Jan Breydel. Les Brugeois détiennent le record de victoires en Supercoupe après ce 14e succès.

La semaine prochaine, la première journée de la Jupiler Pro League figure au programme. Anderlecht jouera le vendredi 28 juillet à l'Antwerp. Zulte Waregem se rendra le lendemain à Eupen.

Le coach flandrien Francky Dury veut utiliser le match contre Anderlecht "afin d'aborder la compétition avec un bon feeling." Davy De fauw a ajouté qu'"un footballeur veut gagner des prix et donc aussi la Supercoupe."

Anderlecht aborde la rencontre avec les meilleures cartes en mains. Le départ de Youri Tielemans à Monaco a été compensé par l'arrivée de Sven Kums. Sont aussi arrivés cet été le gardien Matz Sels et l'attaquant Henry Onyekuru. Les hommes de René Weiler ont gagné leurs derniers matchs de préparation face au Lierse (0-2) et Dender (1-3), mais avaient perdu auparavant contre le FC Salzbourg (1-4).

Zulte Waregem a perdu lors de sa dernière sortie contre les promus de Ligue 1 d'Amiens (1-3). Dury a perdu cette saison Lerager, Lepoint, Meïté, Dalsgaard et Marrone. De plus, Mbaye Leye refuse de jouer actuellement en raison d'un désaccord contractuel. Sont arrivés au stade Arc-en-ciel Walsh, De Pauw, De Mets, Heylen, Leya Iseka et De Sart.