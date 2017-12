L’entraîneur principal des Anderlechtois n'a pas l'habitude de réussir ses retrouvailles avec ses précédentes couleurs.





Sept victoires, autant de défaites et cinq partages : tel est le bilan de Hein Vanhaezebrouck contre ses anciennes équipes. L'ancien défenseur de Lokeren ne réussit pas systématiquement le match des retrouvailles contre ses anciens clubs puisqu'il totalise le bilan de 3/9. Pas très rassurant pour les supporters anderlechtois.





Sa première défaite surgit lors de son difficile passage à Genk (de juillet à novembre 2009). Le mentor des Limbourgeois se déplace en terre courtraisienne où il est défait 2-1. C'était le 22 novembre 2009, soit 7 jours avant son limogeage. Il n'aura pas l'opportunité de rencontrer Courtrai une seconde fois.





Retour à Courtrai pour Hein Vanhaezebrouck où il officie de juin 2010 à juin 2014 en totalisant 169 matchs sur le banc de touche du KVK. Il retrouve Genk à dix reprises et perd un match sur deux contre son ancien club. La première rencontre entre les deux équipes se solde sur une victoire de Coutrai 1-0 (22 octobre 2010), synonyme de revanche sur Genk qui l'avait licencié presque un an plus tôt. Le bilan n'est pas très bon puisqu'il ne récolte que 9 points sur les 30 possibles (2 victoires, 3 nuls et 5 défaites). Malgré cela, le bon travail de Vanhaezebrouck plait beaucoup et surtout à La Gantoise où il atterrit en juillet 2014.





Sur le banc de touche buffalo, la meilleure période du Courtraisien, Vanhaezebrouck réussit plutôt bien contre son club précédent. Avec 17/24 (5 victoires, 2 partages et 1 défaite), l'actuel coach anderlechtois signe là son meilleur bilan. Toutefois, son match de retrouvailles avec le KVK est une défaite 0-1 (29 aout 2014), mauvais signe pour les Mauve et Blanc en vue de la réception de La Gantoise ce soir ?





Réponse ce soir à 20h30 en direct commenté sur DH.be.