Anderlecht mène face à OHL, Geel - Standard, Charleroi - Bocholt: suivez les résultats de la Coupe de Belgique (DIRECT)

Football

19h30

Anderlecht – OHL 1-0 (52e Harbaoui) [live]

20h00

Roulers – Eupen 0-1 (5e Mouchamps) [live]

Courtrai – Sprimont 0-0 [live]

Lokeren – Cercle de Bruges 2-0 (11e de Ridder) [live]

Waasland Beveren – Oosterzonen-Oosterwijk 1-0 (19e Marquet) [live]

20h30

Geel – Standard 0-0 [live]

Charleroi – Bocholt 0-0 [live]

Westerlo – Tubize 0-0 [live]

Lierse – La Gantoise 1-0 [live]

Hasselt – Malines 2-0 [live]

Antwerp – Ostende 0-1 [live]

Alost – Genk 0-1 [live]

Cappellen – Zulte Waregem 0-0 [live]

Harelbeke – Saint-Trond 0-4 [live]





Anderlecht - OHL

Dendoncker capitaine

La compo d'Anderlecht: Boeckx, Spajic, Dendoncker, Nuytinck, Obradovic, Doumbia, Stanciu, Capel, Bruno, Acheampong, Harbaoui.

Banc: Roef, Kara, Badji, Chipciu, Sowah, Teodorczyk et Hanni.

Leander Dendoncker is kapitein vandaag ! Leander Dendoncker est le capitaine aujourd’hui ! #RSCA #COYM #andohl pic.twitter.com/uz3mWfdKW6 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 21 september 2016 Emilio Ferrera stelt het volgende elftal op tegen @rscanderlecht in de @Croky_Cup #ANDOHL #CrokyCup pic.twitter.com/0RshmnEG25 — Oud-Heverlee Leuven (@ohl_official) 21 september 2016







Geel - Standard

Legear (malade), Kosanovic (genou) et Wallyson Mallmann (cheville) sont indisponibles. Trebel, Belfodil, Fai et Andrade ont été laissés au repos, tandis qu’aucun risque ne sera pris avec Dompé. Mardi, Aleksandar Jankovic a admis que Scholz serait titulaire et qu’aucune tournante ne serait opérée entre les gardiens.

La compo du Standard : Gillet, Goreux, Soares, Scholz, Fiore, Dossevi, Enoh, Cissé, Edmilson, Badibanga, Sa.

Banc: Hubert, S. Mmaee, Echiejile, Miya, Mbenza, Raman, Emond.





Charleroi – Bocholt

Felice Mazzù n’a pas dévoilé toutes ses cartes pour la rencontre de Coupe de ce soir, mais le mentor carolo pourrait aligner une équipe où Mandanda serait dans les buts, Mata, Zajkov, Dessoleil et Boulenger en défense, Ninis, Hendrickx (qui fêterait sa première titularisation), Benavente et Baby au milieu. Pour ce qui est du poste d’attaquant, l’entraîneur des Zèbres a laissé sous-entendre que Bedia ne serait pas aligné d’office. Il pourrait donc décider de débuter la rencontre avec Fall et Bakar aux avant-postes, comme cela avait déjà été le cas en préparation.

Les compos: Voici la compo pour nous 16e de #CrokyCup bon match ! pic.twitter.com/P6yFksaFZK — RCSC Officiel (@SportCharleroi) 21 september 2016





Roulers - Eupen

Avec les échéances qui s’enchaînent en ce moment et trois déplacements en l’espace de huit jours seulement, Jordi Condom fera tourner son noyau. Ce qui n’empêche pas le coach catalan de prendre la Croky Cup au sérieux et vouloir franchir le cap des seizièmes de finale que l’Alliance n’a plus franchi depuis très longtemps. "Nous voulons casser ces statistiques et aller le plus loin possible. Ce sera compliqué car Roulers présente un bloc compact, costaud mais nous avons les qualités pour franchir ce tour." Timmermans, Hackenberg, Kenne et Ocansey sont indisponibles.

Le noyau des Pandas: Niasse, Biersard, Diagne, Diallo, Blondelle, Diedhiou, Al Abdulrahman, Lazare, Jeffren, Bassey, Mouchamps, Mngadi, Dufour, Sylla, Sanogo, George, Radebe, Cases.





Courtrai - Sprimont

Christophe Grégoire doit faire face à plusieurs absences importantes comme celles de Biatour, de Saccio, de Laloux ou encore de Doneux, blessés, pour ce long déplacement chez les Courtraisiens. "Mais un match de foot reste quelque chose d’imprévisible", commente le coach sprimontois. Les Carriers démarreront à 13 h du Tultay.

Le noyau : Jaa, Botterman, Debefve, Goffin, Zennaro, Bernard, Czagiel, Englebert, Nezer, Sahuke, Manfredi, Giargiana, Ndongola, Beltrame, Meunier, Bertrand, x, x.





Westerlo - Tubize

Tubize sort d’une défaite 5-1 au Lierse. Ce match de Coupe, c’est l’occasion pour le groupe d’oublier les 16 buts encaissés lors des six premières journées de championnat. "Heureusement pour nous, ce match de Coupe arrive très vite après la défaite du Lierse. Cela nous permet de ne pas cogiter, de nous focaliser sur le travail à fournir pour réaliser un bon match à Westerlo et tenter de reprendre confiance. On se doit de rebondir avant de recevoir l’Antwerp en championnat", avance Alassane Touré.

Le noyau tubizien : Beunardeau, Rausin, Dudouit, Shengelia, Fabre, Touré, Pires, Ba, Betsch, Diallo, Lefaix, Keita, Amallah, Garlito, Nirisarike, Henri, M. Laurent, Babic.