Pour la deuxième année, un classement des clubs de foot belges ayant le plus de fans sur facebook a été réalisé par Line Up Team . En cette fin d'année 2018, Anderlecht est le leader incontesté de ce classement avec 1.007.029 fans. C'est plus de trois fois plus que l'Antwerp, 2ème, avec 304.170 fans. Le FC Bruges, champion de Belgique en titre, complète le podium avec 301.851 fans.





Le premier club wallon est le Standard (4ème) avec 267.120 fans. Charleroi pointe à la 7ème place (47.449 fans). L'Union Saint-Gilloise possède plus de fans (23.470) que Mouscron (20.241) et Eupen (13.961).





La RAAL La Louvière est le premier club amateur (21ème) avec 13.399 fans. Il devance le RFC Liège (12.879) et le RWDM (12.161).





© Line Up Team



La meilleure progression pour les Rouches, Anderlecht perd des fans





Malgré une solide première place, Anderlecht a perdu des plumes ces 4 derniers mois. Depuis le 29 août 2018, le Sporting a perdu 6.900 fans. Le Standard de Liège, par contre, réalise la meilleure progression avec 8.285 fans en plus. Genk réalise aussi une belle progression avec 3.825 fans supplémentaires. Sur le podium, on retrouve une équipe de D1B. L'Union Saint-Gilloise a le vent en poupe. Avec 3.379 fans en plus, le club bruxellois fait mieux que des clubs comme le FC Bruges ou Gand.





Avec 1.304 fans en plus en 4 mois, La Louvière se classe 7ème, juste derrière Charleroi, et premier club amateur. Virton (+1.094) se classe dans le top 10 des meilleures progressions.





© Line Up Team



Sur Twitter, le podium est plus serré





Leader incontestable sur facebook, Anderlecht est également premier en terme de followers sur Twitter. Avec 159.369 followers, les Bruxellois devancent le FC Bruges (149.676 followers). Le Standard de Liège se place 3ème avec 123.539 followers. Le premier club amateur est 23ème. Il s'agit du Stade Brainois avec 2.659 followers.





© Line Up Team



Les clubs historiques rois chez les amateurs





Sans surprise, on retrouve des clubs à la recherche de leur gloire passée en tête du classement facebook des amateurs. Comme expliqué précédemment, la RAAL La Louvière, le RFC Liège et le RWDM rivalisent avec les clubs professionnels. L'autre club de La Louvière, l'UR La Louvière Centre, est 6ème avec 8.324 fans. Le RFC Seraing est 9ème (5.630). L'Olympic de Charleroi est 10ème avec 5.196 fans.





© Line Up Team



© Line Up Team