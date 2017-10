Cela va donner un coup de vieux à tous ceux qui se souviennent de son arrivée dans le noyau A anderlechtois à 16 ans suivie d’une première sélection chez les Diables quelques semaines plus tard à peine: ce mardi, Anthony Vanden Borre fête ses 30 ans.

Qui aurait cru au début des années 2000 que le si prometteur défenseur bruxellois passerait ce cap des 30 ans au chômage ? Pendant que Jan Vertonghen, Mousa Dembélé et Kevin Mirallas, les autres grands talents de la génération 1987, sont devenus des joueurs respectés en Angleterre, Anthony Vanden Borre est en plein doute sur la suite à donner à sa vie professionnelle.

Après un échec sportif au TP Mazembe la saison passée, Anthony Vanden Borre a connu une période creuse pendant plusieurs semaines. Prenant au passage quelques kilos superflus.

Trésor Diowo, ancien footballeur professionnel, avait décidé de remettre son pote d’enfance sur le bon chemin cet été mais la collaboration n’a duré que quelques semaines. "Je m’étais donné le défi de le remettre à flot mais je ne travaille plus avec lui", nous précise Diowo. "Il a fait son choix et je ne peux pas le forcer."

Ce choix d’arrêter sa remise en forme confirme que la carrière professionnelle de Vanden Borre est terminée, sauf incroyable retournement de situation. "On ne parle pas vraiment de ça ensemble mais comme il prend le temps de s’impliquer de plus en plus dans des actions sociales, j’ai tendance à croire que ce n’est pas sa priorité", explique Frank Vanden Borre, son frère. "On se tracasse plus de ça qu’Anthony lui-même. Il ne se prend pas la tête, vous le connaissez."

Depuis quelques semaines, Anthony Vanden Borre participe au projet GOAL qui développe et finance un centre de formation pour les footballeurs à Goma, en RDC. "On essaie notamment de faire venir les U10 de Goma pour un grand tournoi international à Schaerbeek", précise Frank.

En attendant, on souhaite un très bon 30e anniversaire à Anthony Vanden Borre.