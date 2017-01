Arrivé sur le devant de la scène il y a douze ans, le latéral droit n'aura jamais réussi à faire fructifier le talent qu'il possédait dans les pieds.

13 mars 2004, premier match pro: en août 2003, le foot belge découvre un gamin de dix-sept ans au talent hors-normes. Il s'appelle Vincent Kompany. Mais il se murmure qu'Anderlecht possède un joyau encore plus scintillant que le défenseur central. Lui se nomme Anthony Vanden Borre. Un an plus jeune que celui qui deviendra Vince the Prince (il est né le 24 octobre 1987), il n'apprécie rien de moins qu'arpenter son flanc droit, où il est cantonné en défense malgré des velléités plus offensives. Amené dans le noyau A par Hugo Broos, il touche son premier ballon "chez les grands" face à Charleroi. Déjà, son talent saute au yeux. "C'est le plus grand talent que j'ai jamais vu de ma carrière", assène Paul Van Himst. Bonjour la pression...

28 avril 2004, première cape: il ne lui faudra qu'un mois avant de rejoindre les Diables rouges, alors coachés par Aimé Anthuenis. Il apporte l'espoir de jours meilleurs, après une qualif' loupée pour l'Euro 2004. Face à la Turquie, il entre à la dernière minute à la place d'Eric Deflandre... et est fautif sur le but de Gökdeniz Karadeniz, qui offre la victoire au Turcs au stade Roi Baudouin. Titulaire régulier sous Aimé Anthuenis et René Vandereycken, il perd sa place au fil d'une carrière en club qui part en vrille.





Janvier 2007, premier clash avec Anderlecht: indolent et insolent, VDB commence à en irriter quelques-uns au Sporting. À commencer Franky Vercauteren, qui a succédé à Broos en 2005. Entre les deux hommes, la relation tourne carrément au vinaigre dès le début de l'année 2007. En mai, le défenseur est carrément renvoyé dans le noyau B, alors que sa mère se bat contre la maladie. La rupture est consommée et Anthony est mal dans ses baskets mauves.

7 mars 2007, premier transfert: en clash complet avec Vercauteren, Vanden Borre se fait la belle. Âgé de dix-neuf ans à peine, doué, mais parfois ingérable, il attire la Fiorentina qui mise 3,8 millions d'euros sur lui. Un joli pactole pour un défenseur qui n'a pas encore prouvé grand chose. Le défi est intéressant et le voilà parti pour se frotter à l'exigeant Calcio. C'est un bide. Il joue deux bouts de matches de championnat, et glane une titularisation contre Elfsborg en coupe de l'UEFA. La Viola le refourgue au Genoa au bout de six mois. En Ligurie, cela se passe un peu mieux, mais il ne parvient pas à devenir titulaire indiscutable sous Gian Piero Gasperini. Petite consolation, la demi-finale acquise aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 avec les Espoirs.





14 août 2009, la galère à Portsmouth: faute de temps de jeu en Serie A, il rejoint l'Angleterre sous forme de prêt. Seul hic, Portsmouth est dans le rouge au niveau financier. Difficile, donc, d'assumer l'arrivée de Vanden Borre, qui se retrouve coincé entre une direction aux abois et une situation sportive délicate, entre terrain, banc et tribune. Pendant ce temps, chez les Diables, l'avènement de la "génération dorée" prend forme et Anthony est à mille lieues d'un retour en grandes pompes en équipe nationale...

7 septembre 2010, retour en Belgique: libre, il revient en Belgique, où il signe un contrat de dix-huit mois, avec une option d'un an supplémentaire avec le Racing Genk. Las, la signature arrive trop tard et le joueur doit patienter quatre mois avant de rejouer sous les ordres de... Vercauteren, avec qui il s'était colleté trois ans auparavant. Les sceptiques se marrent... Mais beaucoup moins qu'en fin de saison 2011, où il devient champion de Belgique pour la quatrième fois de sa carrière au terme d'un match de folie contre le Standard. Si ce sont surtout Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois qui squattent les spotlights, le come-back inespéré de Vanden Borre près quatre ans d'errance à travers l'Europe fait également parler de lui. Détail piquant, il marque son unique but sous le maillot limbourgeois contre... Anderlecht. Dans la foulée, il retrouve les Diables pour un match de bonne facture contre la Roumanie, le 11 novembre 2011. Belle date pour faire la paix avec soi-même...





Juin 2012, marche à l'ombre: si la sauce avait pris avec Vercauteren, cela se passe moins bien avec le Néerlandais Mario Been, qui lui reproche notamment de ne pas assez courir. Genk ne renouvelle pas son contrat et le voilà qui se retrouve sans club, à seulement vingt-quatre ans. Cette fois, cela sent le sapin pour un joueur doté d'une belle technique, mais d'une mauvaise réputation...

29 janvier 2013, le retour à la maison: l'année 2013 débute bien pour VDB, qui se voit offrir une chance de redevenir un joueur de foot par le RSCA. Le club dit vouloir "tendre la main à son ancien joueur pour qu'il puisse relancer sa carrière". "Je ferai tout pour exprimer ma gratitude envers le Sporting", répond-il. Là encore, les sceptiques gloussent. Il y a de quoi. Anthony est hors-forme et doit d'abord se préparer dans le noyau des U21 pour retrouver la forme. Mais le Sporting n'est pas dingue: il a offert un contrat minimal à son ancien prodige, histoire d'assurer ses arrières. Et une fois encore, le défenseur va surprendre tout le monde, en fondant de dix kilos, en retrouvant sa place dans le couloir droit (aidé, il est vrai, par les départs de Marcin Wasilewski et Denis Odoi). Et une fois encore, il peut fermer les clapets en soulevant le trophée de la Pro League, pour la sixième fois de sa carrière. Mais pas que...

13 mai 2014, Anthony do Brazil: cette seconde résurrection tombe à pic. En 2014, un tournoi de belle envergure se dispute au Brésil: la Coupe du monde. Séduit par la rage de vaincre de et jouer de Vanden Borre, Marc Wilmots le prend avec lui direction Mogi Das Cruzes. "Il évolue à un très haut niveau depuis trois ou quatre mois. De plus, il connaît le groupe", explique l'ex-sélectionneur. Une juste récompense pour un gars qui a su se reprendre en mains, soulever des kilos de fonte, se faire violence pour retrouver le niveau qui faisait lui faisait fantasmer à juste titre une carrière à la Kompany. Barré par Toby Alderweireld, il joue nonante minutes contre la Corée du Sud, mais le sort s'acharne: il se fissure le péroné après un vilain tacle de Lee Chung-yong et voit son Mondial se terminer avant l'apothéose américaine. La poisse !

Été 2015, "tapettes" et ramadan: la saison 2014-2015 démarre bien pour Vanden Borre. Un doublé contre Arsenal assoit son statut de chouchou du public anderlechtois. Mais des erreurs dans les gros matches et sa décision de faire le ramadan en pleine préparation l'été suivant pour soutenir sa compagne passent mal. Le pire reste à venir, avec cette invraisemblable interview où il insulte ses propres partenaires sans aucun filtre. Un incident qui fait resurgir le spectre d'un Anthony incontrôlable. Relégué dan le noyau B par Besnik Hasi, il est finalement repris avec les Espoirs par Nicolas Frutos. Pendant une saison entière. Herman Van Holsbeeck accuse le coup et va jusqu'à qualifier son poulain de "problème quotidien". Rude. C'en est terminé pour l'ancienne étoile de Neerpede, qui file à en prêt Montpellier durant l'été 2016 et décide d'y mettre un terme à sa carrière à vingt-neuf ans. Quel gâchis !