Antoine Griezmann et sa compagne Erika Choperena attendent un deuxième enfant.

Les heureux parents ont décidé de révéler l'information en diffusant une vidéo quelque peu originale. Elle a été partagée sur les réseaux sociaux du joueur français.

On voit Griezmann tirer un penalty. D'un côté, un point d'interrogation bleu en référence au sexe masculin de l'enfant, de l'autre un rose pour le sexe féminin. Au milieu du goal, il y a une grosse caisse, contenant des ballons d'une certaine couleur. Pour pouvoir ouvrir cette fameuse caisse, Griezmann doit toucher une cible dans le but. Les ballons vont alors s'envoler et leur couleur dévoilera donc si la petite Mia, fille aînée des Griezmann aura un petit frère ou une petite soeur