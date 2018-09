Et le Français pense clairement avoir ses chances de se porter à la hauteur des deux monstres qui dominent sans partage cette récompense individuelle depuis des années. A la question de savoir s'il mangeait désormais à la même table de Ronaldo et Messi, sa réponse est " oui, je le crois". " Et je sais que d'autres joueurs vont certainement y venir", poursuit-il. " Mais je sais aussi que je peux faire mieux. Je veux m'améliorer, je veux gagner et continuer comme ça, en jouant de cette manière".



Et quand on lui demande s'il pense, comme certains experts, qu'il est déjà le meilleur footballeur du monde, Grizou répond: " Il y a différentes façons de regarder le football. C'est clair que je suis un joueur différent de Cristiano, Messi, Neymar ou Mbappé. Je suis au sommet mais je ppeux m'améliorer. Je tente d'être le plus complet possible. Je ne vais pas inscrire 50 buts, mais j'essaie d'aider offensivement et de travailler pour l'équipe."



Est-ce aller trop loin que de placer Griezmann parmi les favoris au Ballon d'Or? Une Coupe du monde remportée ne fait en tout cas pas tout, et on voit mal quiconque mettre fin au règne des deux plus grandes stars du football mondial cette année.

Non retenu parmi les trois finalistes pour le titre de Meilleur joueur de la saison de la FIFA, Griezmann préférerait figurer parmi les prétendants au Ballon d'Or. "(que le titre de meilleur joueur de la saion de la FIFA, ndlr),explique-t-il.