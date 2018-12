David Elleray, président de la Commission d'arbitrage de la Fédération anglaise, a été nommé conseiller de l'arbitrage auprès de l'Union belge de football (URBSFA), a annoncé cette dernière mercredi.

Elleray "réalisera une analyse de l'arbitrage belge, tout en se concentrant en particulier sur l'arbitrage au plus haut niveau, les compétences techniques des arbitres, l'utilisation du VAR ainsi que l'identification et le développement de talents", a précisé l'URBSFA dans un communiqué. L'objectif est de présenter un rapport au printemps 2019.

Elleray, 64 ans, est membre de l'UEFA Referee Committee et était responsable du programme "UEFA Centre of Refereeing Excellence" (CORE). Il occupe aussi le poste de Directeur technique de l'IFAB, l'organe d'arbitrage suprême du football international.

"En collaboration avec l'URBSFA, David Elleray développera par ailleurs un masterplan axé sur le rétablissement de la confiance à court terme et la progression du niveau de l'arbitrage belge sur le plus long terme", a expliqué l'URBSFA. L'Union belge espère que "l'analyse et les recommandations de Monsieur Elleray seront disponibles au printemps afin que les modifications éventuelles puissent être apportées à temps en vue de leur implémentation au début de la saison 2019/20."

"Avec le soutien approprié et en affinant les talents existants ainsi que l'expertise actuelle, je suis convaincu que la Belgique sera à nouveau en mesure de fournir des arbitres du plus haut niveau et de livrer de solides prestations", a déclaré l'ancien arbitre anglais.

"En Belgique, nous avons une longue et fière tradition dans la production d'arbitres du plus haut niveau, mais depuis un certain temps, l'arbitrage belge a pris du retard par rapport aux normes internationales", a indiqué Peter Bossaert, CEO de l'URBSFA. "Les événements récents ont ainsi rendu essentiel la prise de mesures. Nous avons l'ambition d'améliorer la qualité de l'arbitrage belge à court terme. Grâce à ses connaissances approfondies, je suis convaincu que Monsieur Elleray est la bonne personne pour nous aider à élaborer un masterplan et une stratégie pour le futur. La Belgique doit à nouveau fournir des arbitres du plus haut niveau."

David Elleray commence sa mission avec effet immédiat et il est prévu qu'il présente son rapport au printemps 2019.