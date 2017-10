Auteur des deux buts des Pays-Bas contre la Suède en qualifications pour le Mondial 2018 (2-0), Arjen Robben a mis un terme à sa carrière internationale.

L'attaquant aura porté à 96 reprises le maillot oranje et marqué 37 buts. Seuls Robin van Persie (50), Klaas-Jan Huntelaar (42) et Patrick Kluivert (40) ont fait mieux que lui.

"L'homme de verre a duré longtemps", a dit Robben en se référant au surnom qu'il lui a été donné à cause de ses nombreuses blessures. "J'y ai longuement réfléchi. Cela fait un certain temps déjà que j'ai pensé arrêter mais à chaque fois, j'ai continué. J'ai 33 ans. Je joue dans un club du top européen et il faut faire des choix. Je vais me concentrer sur mon club. C'est le bon moment pour passer le relais".

Robben a disputé son premier match le 30 avril 2003 en montant au jeu à la 77e minute lors d'un amical contre le Portugal (1-1). Il a marqué son premier but lors de sa troisième sélection contre la Moldavie le 11 octobre de la même année (5-0). L'ailier a disputé trois Euros (2004, 2008, 2012) et trois Mondiaux (2006, 2010, 2014).

Déjà absents de l'Euro 2016 en France, les Pays-Bas ne disputeront pas le Mondial en Russie.