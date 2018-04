Dans le cœur des supporters des Gunners, il aura toujours une place importante. Certes, une partie d’entre eux réclamait son départ depuis plusieurs mois. Dans le stade, les banderoles "Wenger Out" fleurissaient de plus en plus. Elles ont eu raison du Français, qui restera quoi qu’il arrive dans la légende d’Arsenal. "Je sens qu’il est temps de me retirer à la fin de la saison, a écrit le coach. Je veux remercier le staff, les joueurs, les dirigeants et les supporters qui font d’Arsenal un club si spécial."

Il était temps

Wenger le dit : il était temps pour lui de partir.

(...)