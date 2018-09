Très bons en sélection, Aaron Leya Iseka et Dodi Lukebakio ont confirmé leurs sensations du moment en club.

Leya Iseka en mode joker

Aaron Leya Iseka nous l’avait avoué. Avec une pointe de gourmandise. "J’ai hâte de jouer contre Monaco."

Après la claque contre l’OM lors de la première journée, cette nouvelle réception d’un cador annoncé devait permettre à Toulouse, trois victoires de rang, de s’étalonner. Ce que les Violets ont fait, se relevant de cette ouverture du score contre le cours de jeu de Youri Tielemans grâce à l’opportunisme d’Aaron Leya Iseka (1-1).

Remplaçant pour la première fois de la saison, l’attaquant a apporté nettement plus en termes de déplacement que Yaya Sanogo et a profité d’une ouverture d’un certain John Bostock pour égaliser. Et inscrire son deuxième but de la saison alors qu’il n’a touché que sept ballons contre les Monégasques, prouvant que dans la famille il n’y avait que Batsman qui savait interpréter le rôle du joker.

Lukebakio au culot

Puisque l’on se souvient toujours de sa première fois, Dodi Lukebakio n’est pas prêt d’oublier ce samedi 15 septembre. Vingt et une minutes après son entrée en jeu contre Hoffenheim (2-1), deux minutes après l’égalisation adverse, le gaucher a pris ses responsabilités pour offrir la victoire aux siens sur penalty et inscrire son premier but en Bundesliga après son doublé en Coupe. "Toute l’équipe avait confiance en moi, je n’ai pas hésité", a souri l’attaquant, auteur d’une entrée remarquable et remarquée.

"Quand l’arbitre a sifflé, j’ai réfléchi à qui pouvait tirer, puis j’ai vu Dodi avec le ballon" , a expliqué le gardien Michael Rensing. "Il en tire presque tous les jours à l’entraînement et marque régulièrement. Je dois avouer qu’il a un sacré sang-froid. C’est assez insensé."

Mais aussi significatif de la confiance de l’attaquant.