L'émission Envoyé Spécial, sur France 2, a diffusé un reportage ce jeudi soir dévoilant des informations au sujet de clauses et de contrats auxquels sont liés les joueurs du club parisien. L'une de ces clauses fait référence à la prime éthique, qui stipule que les joueurs, s'ils vont saluer leurs supporters avant et après chaque match, touchent une somme d'argent. Celle-ci est comprise entre 33 000 et 375 000 euros, selon les joueurs. Celui qui empocherait le plus gros pactole serait le Brésilien Neymar.













Autre élément révélé, notamment, dans l'émission : Kylian Mbappé peut bénéficier d'une cagnotte mensuelle de 30 000 € pour payer son logement ou son chauffeur.