"On avait tout pour se qualifier", a regretté dimanche le capitaine du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, sortant pour la première fois de son silence après l'élimination du pays-organisateur de la Coupe d'Afrique des nations.

"On avait des occasions. Malheureusement, il y a des jours comme ça où ça ne rentre pas, à l'image de ma première occasion à deux mètres du but", a déclaré l'attaquant-vedette du Borussia Dortmund après le match nul (0-0) contre le Cameroun, synonyme d'élimination.

"On a touché le poteau, le gardien qui fait une parade on ne sait pas d'où elle sort. Il nous a manqué peut-être cette petite hargne en plus qui allait faire la différence", a-t-il dit en allusion aux occasions du Gabon en fin de match.

Le but encaissé dans le temps additionnel (1-1) contre la Guinée-Bissau en ouverture, le changement d'entraîneur et la préparation tardive ont aussi pesé selon lui: "On devait commencer le 3 (janvier), on a commencé un petit peu plus tard. On n'a pas vraiment eu le temps de se préparer".

"Je suis vraiment fier de tous les joueurs, de tout le monde, parce que tout le monde a donné le maximum de soi-même", a ajouté le natif de Laval, rendant hommage à son binôme en attaquant Denis Bouanga. "Il a fait des matches vraiment incroyables, des grosses prestations. Je l'ai félicité".

"Je pense que l'on a été plus fort que chaque équipe dans le groupe. Mais comme je l'ai dit, c'est un tout, la préparation, le changement d'entraîneur, ce n'était pas facile", a conclu Aubameyang.

Le Gabon a terminé à la 3e place du groupe A avec trois matches nuls.





Le Cameroun en quarts de finale, Hugo Broos content mais réaliste

En partageant l'enjeu 0 à 0 face au Gabon, le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations dimanche. Hugo Broos était content mais réaliste avant d'aborder le Sénégal.

"Nous sommes qualifiés et nous sommes très contents. Nous allons jouer contre le Sénégal, la meilleure équipe du tournoi. Aujourd'hui, si nous avions été malchanceux, nous aurions pu encaisser deux buts d'entrée de jeu. Notre début et notre fin de match étaient très mauvais. Entre les deux, on fait un bon match. Bassogog a reçu un coup sur la cheville. On verra demain (lundi) si c'est grave ou pas. On a une semaine, cela devrait être assez pour qu'il soit prêt pour le match de samedi prochain. Le temps est fini de jouer tout le temps avec les mêmes onze joueurs. J'ai 23 joueurs et je vais tous les faire jouer, car j'ai confiance en tout le monde."

Le Cameroun jouera le Sénégal le 28 janvier à Franceville. Les Lions indomptables ont bien empêché le Gabon de marquer dimanche à Libreville, mais n'ont en revanche pas réussi à inscrire le moindre but, ce qui leur aurait évité ce choc.





Camacho: "Mon avenir au Gabon? On en parlera plus tard"

Le sélectionneur espagnol du Gabon, José Antonio Camacho, a laissé planer un doute sur son avenir, dimanche soir, après l'élimination du pays-hôte dès le premier tour de la CAN-2017, affirmant qu'"on en parlera plus tard".

Quel est votre sentiment après cette élimination?

"Je suis désolé pour le public et pour l'équipe. Je dois féliciter mon collègue du Cameroun pour sa qualification. Nous étions entrés sur le terrain pour gagner. Le football n'est pas juste, avec ce poteau dans les arrêts de jeu et le gardien camerounais qui sort le grand jeu sur la dernière action. Contre la Guinée-Bissau, c'est tout le contraire, nous prenons un but sur un coup de pied arrêté à la 91e minute. Nous avons joué de façon régulière et moyenne, mais il nous a manqué les deux points perdus contre la Guinée-Bissau pour nous qualifier" (1-1 dans le premier match).

Avez-vous envie de rester au Gabon et de poursuivre votre première expérience africaine?

"Parler de l'avenir est prématuré. Nous sommes triste du fait de ne pas nous être qualifiés. Il ne faut pas parler de l'avenir pour l'instant. Si je vais rester? Nous en parlerons. Ce n'est pas le moment. Il faut parler avec les joueurs, avec tout le monde."

Vous aviez accepté de diriger le Gabon juste un mois avant la compétition: n'était-ce pas un pari risqué?

"On ne peut pas pleurer à cause du peu de temps que nous avons eu. Nous nous sommes retrouvés le 5 ou 6 janvier. Nous n'avons pas eu le temps de jouer de matches amicaux. Les joueurs revenaient de vacances. Ce sont des circonstances qui existent parfois dans le football. Je suis content du travail des joueurs."

Propos recueillis par Samir Tounsi