Après les demi-finales disputées mardi, place à la petite finale et à la finale ce mercredi.

A 17h45, les deux perdants des demi-finales s'affrontaient pour l'honorifique troisième place. Naples, défait 2-1 par l'Atlético Madrid, jouait contre l'hôte de la compétition, le Bayern de Munich assommé 0-3 par Liverpool.

La rencontre entre les Napolitains et les Bavarois s'est soldée sur une victoire des partenaires de Dries Mertens, aligné d'éntrée de jeu et remplacé à la 78e par Leonardo Pavoletti. Les Italiens l'ont emporté deux buts à zéro grâce à des réalisations de l'ancien Genkois Kalidou Koulibaly et Emanuele Giaccherini.

Ce soir à 20h30 aura lieu la finale de ce tournoi amical qui met aux prises l'Atlético Madrid et Liverpool.