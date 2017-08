Après les demi-finales disputées mardi, place à la petite finale et à la finale ce mercredi.

A 17h45, les deux perdants des demi-finales s'affrontaient pour l'honorifique troisième place. Naples, défait 2-1 par l'Atlético Madrid, jouait contre l'hôte de la compétition, le Bayern de Munich assommé 0-3 par Liverpool.

La rencontre entre les Napolitains et les Bavarois s'est soldée sur une victoire des partenaires de Dries Mertens, aligné d'éntrée de jeu et remplacé à la 78e par Leonardo Pavoletti. Les Italiens l'ont emporté deux buts à zéro grâce à des réalisations de l'ancien Genkois Kalidou Koulibaly et Emanuele Giaccherini.

L'Atlético Madrid s'est imposé 1-1 (tab: 4-5) contre Liverpool en finale de l'Audi Cup, traditionnel tournoi de préparation d'avant-saison, mercredi soir à l'Allianz Arena de Munich.

Le but d'ouverture a été inscrit par l'Albanais Keidi Bare (33) avant que Roberto Firmino n'égalise depuis le point de penalty (83). La décision s'est donc jouée lors d'une séance de tirs au but qui a souri aux Colchoneros. Yannick Ferrera-Carrasco était laissé au repos par Diego Simeone et n'a donc pas participé à la rencontre.

À Liverpool, Divock Origi était bel et bien de la partie malgré une légère blessure annoncée par les Reds à la veille du tournoi. Le Diable Rouge est monté au jeu à la 64e minute. Il a provoqué le penalty qui a permis à Liverpool d'égaliser et a inscrit son penalty lors de la séance de tirs au but. Simon Mignolet est, comme la veille, resté sur le banc. C'est cette fois Danny Ward qui était dans les buts des Reds.