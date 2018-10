"On peut encore attendre beaucoup de lui "

Il a brillé par son talent sur le terrain. Puis par sa modestie face à la presse. Zakaria Bakkali n’a pas voulu tirer la couverture à lui après son magnifique doublé. "Mon premier but ? La passe de Kums est vraiment belle. Et le second ? Une bonne action de l’équipe aussi."

Le numéro 99 est devenu le chouchou du Parc Astrid mais il ne s’enflamme pas. "J’ai été décisif cette fois mais je ne vais peut-être pas l’être les deux ou trois prochaines rencontres. Le plus important, c’est que l’équipe soit bien en place. On progresse et on est déçu par ce résultat car on méritait mieux."

Pour les éloges , il fallait se tourner vers ses collègues. "C’est clairement notre meilleur joueur à l’heure actuelle. Il peut faire la différence à tout moment et ça nous fait beaucoup de bien", analysait Ivan Santini. "J’ai essayé d’occuper au maximum les deux défenseurs centraux de Fenerbahçe pour lui offrir de l’espace."

Hein Vanhaezebrouck était aussi sous le charme. "Vu qu’il a été décisif, on peut dire que Bakkali a progressé. Chapeau qu’il ait déclaré qu’il n’est pas encore où il doit être. Je partage son avis : il doit être plus dominant tout au long du match. Mais ça va de mieux en mieux quand même. N’oublions pas qu’il n’a joué que cinq fois les 90 minutes d’une rencontre en quatre saisons. Il est vraiment professionnel; je crois qu’on peut encore attendre beaucoup de sa part."