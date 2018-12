Ce lundi 3 décembre, David Ginola animera la 63e cérémonie du Ballon d’or à Paris, au Grand Palais. Sans surprise, quelques noms se dégagent comme ceux de Luka Modric, Antoine Griezmann et Kylian Mbappe sans oublier les traditionnels Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui raflent tous depuis une décennie.

Mais cette année sera peut-être celle du changement avec un nouveau lauréat. Par contre, ce qui ne change pas, ce sont ces déclarations, parfois piquantes, que les stars peuvent se lancer pour animer l’avant-cérémonie et dont on se délecte. À commencer par Cristiano Ronaldo.

Interrogé sur ses potentiels adversaires, le Portugais n’y est pas allé par quatre chemins : "Mes rivaux ? Les mêmes que d’habitude même si je ne sais pas si Messi sera sur le podium. Alors disons Salah, Modric, Griezmann, Mbappe, Varane et les Français en général car ils sont champions du Monde."

Pourtant lui aussi champion avec les Tricolores, Blaise Matuidi ne voit pas l’un de ses compatriotes remporter le trophée. "Cristiano Ronaldo mérite le Ballon d’or. Bien sûr, d’autres le méritent aussi." Une déclaration qui n’a certainement pas fait plaisir aux Français nominés.

Mais il n’est pas le seul à aller "contre" un compatriote. Si Luka Modric est pointé comme le grand favori, son coéquipier en équipe nationale, le Barcelonais Ivan Rakitic, voit quelqu’un d’autre l’emporter. "Luka Modric a fait une superbe saison et les gens aiment bien changer un petit peu. Mais je crois qu’au final, nous le savons tous, il y a un joueur qui est différent des autres : Lionel Messi."

Mais la plus belle joute verbale en marge du Ballon d’or, c’est celle entre Sergio Ramos et Antoine Griezmann. Dans un premier temps, le Français déclarait qu’il "existe différentes façons de voir le football. Il est clair que je suis un joueur différent de Cristiano, Messi, Neymar et Mbappe mais je suis au top et je peux encore m’améliorer." Et de conclure : "Je mange déjà à la même table que Messi et Ronaldo."

Une déclaration qui n’était pas vraiment du goût du défenseur madrilène, Sergio Ramos. "L’ignorance rend audacieux. Chacun est libre de dire ce qu’il veut. Quand j’entends ce gamin parler, il me vient en tête de très grands joueurs qui avaient tout pour gagner et qui n’ont pas eu de Ballon d’or comme Totti, Xavi, Raul, Iniesta. Tout le monde est libre de dire ce qu’il veut mais je pense qu’il devrait demander conseil à Simeone, Godin ou Koke. Des gens de son équipe qui réunissent certaines valeurs qui pourraient lui être utiles."

Plus que jamais, ce Ballon d’or aura fait couler beaucoup d’encre et on peut encore s’attendre à quelques belles joutes verbales une fois le lauréat désigné. Il n’y a plus qu’à s’installer confortablement pour savourer cette guerre des mots.