C'est la première fois depuis 2008 que Lionel Messi n'est pas dans le Top 3. Il était d'ailleurs habitué à se voir offrir le Ballon d'Or au moins une fois toutes les trois années. Ce n'est désormais plus le cas.





Pourtant, à en croire les statistiques générales et surtout géniales de l'Argentin, il est difficilement compréhensible qu'il ne soit pas mieux classé. La faute certainement à une Coupe du Monde où son équipe n'a jamais été en mesure de le mettre en évidence. L'Albiceleste a eu beaucoup de difficultés à sortir d'un groupe constitué de la Croatie, du Nigéria et de l'Islande. La bande à Leo a été sortie dès les huitièmes de finale par Mbappé, Griemzann et cie.





Car sur le plan comptable, personne n'a fait mieux que Messi en 2018.





Cette année, Lionel Messi a été celui qui a inscrit le plus de buts (45), réalisé le plus d'assists (18), fait le plus de passes-clé (80). Il a aussi créé le plus grand nombre d'occasions (94), réussi le plus de dribbles, et remporté le plus de fois le prix d'homme du match (parmi la Premier League, La Liga, la Ligue 1, la Serie A et la Bundesliga). La Pulga a également remporté trois trophées (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne). Sur les 8 matches qu'il a disputé en Ligue des Champions, il a été élu homme du match 6 fois...





A titre comparatif, Modric en est à 2 buts et 7 passes décisives, sans une fois être élu homme du match sur les 11 rencontres de Champions League.





Certes, Messi a remporté des titres moins prestigieux que la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Les trophées collectifs ont de plus en plus de poids dans la remise de ce prix... individuel.