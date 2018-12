Luka Modric, 33 ans, meneur de jeu de la Croatie et du Real Madrid, a remporté le Ballon d'Or, trophée individuel suprême remis après votes des journalistes, lundi à Paris.

Modric termine sur la plus haute marche du podium devant les champions du monde français Antoine Griezmann (3e) et Kylian Mbappé (4e), ainsi que le Portuguais Cristiano Ronaldo (2e), tenant du titre. Modric met fin au règne du duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, vainqueur des dix derniers trophées (5 chacun). L'Argentin finit 5e.

"C'est un sentiment unique. Je suis fier, c'est un honneur", a avoué le lauréat. "C'est difficile à dire avec des mots mais je voulais remercier tous ceux qui m'ont permis d'être ici ce soir. Mes coéquipiers, tout le staff au Real Madrid, tous ceux qui ont voté pour moi et ma famille, mon épouse, mes enfants. Quand on est enfant, on a toujours des rêves. Moi c'était de jouer dans un grand club, de remporter de beaux trophées. Le Ballon d'Or, c'était tout ce que je pouvais rêver en tant qu'enfant. C'est un vrai honneur de gagner ce trophée. C'est incroyable de succéder à ces deux énormes joueurs, Messi et Ronaldo, et à d'autres très grands joueurs..."

"Surtout que d'autres grands joueurs étaient nommés. Ca veut dire que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire cette année. 2018 c'est l'année de tous mes rêves. C'est un immense plaisir et un véritable honneur de faire partie de ce groupe de grands joueurs qui ont gagné ce prix (...) Pendant toute ma carrière j'ai bien compris que le travail, la confiance en soi, permet d'exprimer le talent. Le meilleur n'est jamais facile. Tout ça n'a pas été facile. Il a fallu saisir les opportunités. (...) Mes parents ont tout sacrifié pour moi quand j'étais enfant. C'est grâce à eux que je suis là ce soir."

Hazard, 7 buts et 5 assists en 13 matches de Premier League avec les Blues de Chelsea cette saison, surfe sur la vague de son Mondial abouti. Quant à De Bruyne, il a été brillant la saison dernière avec Manchester City, s'érigeant comme la pierre angulaire du milieu des champions d'Angleterre. Il vit toutefois un début d'exercice 2018-2019 frustrant, victime à deux reprises de blessure.

On rappellera que Paul Van Himst, en 1965, et Wilfried Van Moer, en 1980, s'étaient classés quatrièmes, le meilleur résultat belge dans l'histoire du Ballon d'Or

Les deux stars de la Premier League devancent donc Neymar, seulement douzième, qu'elles ont éliminé en quarts de finale de la Coupe du monde en Russie.

Depuis 2013 inclus, Neymar avait toujours figuré dans le Top 10 du Ballon d'Or: ce classement 2018 décevant du record du monde des transferts (222 millions d'euros) s'explique sans doute par ses blessures la saison dernière avec le Paris Saint-Germain en club, et un Mondial plus ou moins raté avec la Seleçao, où il a été raillé pour ses simulations.

Il y avait 30 présélectionnés pour cette récompense individuelle suprême.

Kylian Mbappé reçoit le nouveau trophée Kopa, désignant le meilleur jeune en 2018

Kylian Mbappé, déjà comparé à 19 ans à la légende Pelé, a reçu le nouveau trophée Kopa, désignant le meilleur joueur de moins de 21 ans en 2018, lundi en marge du gala du Ballon d'Or.

L'attaquant du PSG, champion du monde avec les Bleus, a été désigné au terme du vote des 33 lauréats du Ballon d'Or vivants, parmi lesquels Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, ou encore Zinédine Zidane. Mbappé avait inscrit 4 buts au Mondial-2018 cet été, dont un finale.

Le classement actuel du Ballon d'Or masculin en direct

1e: Luka Modric (Cro/Real Madrid)

2e: Cristiano Ronaldo (Por/Juventus)

3e: Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid)

4e: Kylian Mbappé (Fra/Paris Saint-Germain)

5e : Lionel Messi (ARG / FC Barcelone)

6e : Mohamed Salah (EGY / Liverpool)

7e : Raphaël Varane (FRA / Real Madrid)

8e : Eden Hazard (BEL / Chelsea)

9e : Kevin De Bruyne (BEL / Manchester City)

10e : Harry Kane (ANG / Tottenham)

11e : N'Golo Kanté (FRA / Chelsea)

12e : Neymar (BRE / PSG)

13e : Luis Suarez (URU / FC Barcelone)

14. Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid/BEL)

15. Paul Pogba (Manchester United/Fra)

16. Sergio Aguero (Manchester City/Arg)

17. Gareth Bale (Real Madrid/PdG)

. Karim Benzema (Real Madrid/Fra)

19. Roberto Firmino (Liverpool/Bré)

. Sergio Ramos (Real Madrid/Esp)

. Ivan Rakitic (Barcelone/Cro)

22. Edinson Cavani (Paris SG/Uru)

. Sadio Mané (Liverpool/Sen)

. Marcelo (Real Madrid/Bré)

25. Alisson Becker (AS Rome/Liverpool/Bré)

. Mario Mandzukic (Juventus Turin/Cro)

. Jan Oblak (Atlético Madrid/Slo)

28. Diego Godin (Atlético Madrid/URU)

29. Hugo Lloris (Tottenham/Fra)

. Isco (Real Madrid/Esp)