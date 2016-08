Beckenbauer poursuivi par la justice suisse pour gestion déloyale et blanchiment

Football

La justice suisse a annoncé ouvrir une enquête sur Franz Beckenbauer dans le cadre de l'attribution de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, ainsi qu'à l'encontre de trois autres officiels allemands, Theo Zwanziger et Wolfgang Niersbach, ex-président de la fédération allemande de football (DFB), ainsi qu'Horst Schmidt, ancien secrétaire général de la DFB.

Franz Beckenbauer, la légende du football allemand, est poursuivi pour "gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre de l'enquête en cours sur le Mondial de Football 2006", selon un communiqué publié jeudi par le Ministère public de la Confédération à Berne.

La justice interne de la FIFA avaient déjà ouvert une enquête aussi, visant notamment Franz Beckenbauer, en sa qualité de président du Comité de candidature puis d'organisation du Mondial-2006.

Franz Beckenbauer, Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger et Horst Schmidt sont soupçonnés de corruption, pour avoir reçu "des paiements et des contrats indus en échange d'un avantage dans le processus de sélection pour le Mondial 2006", avait précisé alors le communiqué de la commission d'éthique qui a suspendu un an Wolfgang Niersbach. Celui-ci, vice-président du Comité d'organisation de la Coupe du monde 2006, a démissionné de ses fonctions de président de la DFB et a fait appel de sa suspension.

La candidature allemande aurait bénéficié d'une enveloppe secrète de 6,7 millions d'euros grâce à laquelle elle aurait pu acheter les voix de quatre fédérations appartenant à la confédération asiatique de football (AFC).

En mars 2016, le cabinet d'avocat Freshfields, dans un rapport mandaté par la DFB, avait assuré qu'aucune preuve d'un achat de voix par l'Allemagne pour organiser ce Mondial 2006 n'avait été trouvée, mais qu'un tel mécanisme de corruption ne pouvait être écarté.