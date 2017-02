Le joueur a comparu en appel ce vendredi midi: "Je n'ai rien fait qui justifie ma présence ici mais c'est la deuxième fois que je dois venir!"

Suite de l'"affaire" Belfodi ce vendredi. Vu l'appel introduit par le Parquet contre la décision de la Commission des Litiges de juger "suffisante" son exclusion à Anderlecht, le médian du Standard comparaissait ce midi devant la Commission des Litiges d'appel. Et, comme mardi, il n'a pas caché sa frustration envers le représentant du Parquet.

"Je sais que vous êtes en conflit avec le Standard pour d'autres dossiers, mais je refuse d'être le bouc émissaire", a lancé Belfodil. "Vous dites que j'ai voulu donner un coup au joueur d'Anderlecht dans un geste de frutsration. Moi, frustré? Ce n'est pas mon équipe qui ne parvenait pas à gagner après avoir joué tout le match en supériorité numérique! Je voulais juste gagner du temps en dégageant dans le ballon. Je savais que j'allais prendre une jaune."

Mais il a pris la rouge.

"Je n'ai pas rouspété, c'était inutile. Mais là, en revoyant les images, c'est quand même très clair que je vise le ballon, non? Si j'avais voulu toucher le joueur d 'Anderlecht, je me serais décalé. Et croyez-moi qu'en étant à un mètre de lui, je ne l'aurais pas raté. Mais je n'ai jamais frappé quelqu'un sur un terrain de foot et cela n'arrivera jamais."

Ishak Belfodil s'est excusé en fin de séance: "Je suis désolé pour le ton que j'ai employé. Mais je suis frustré car c'est la deuxième fois qu'on me fait venir ici alors que je n'ai rien fait qui le justifie. C'est de l'acharnement. Pendant que mes coéquipiers préparent le match de ce samedi, moi je suis devant vous. Même si vous confirmez la décision de mardi, en disant que je ne dois pas être suspendu, je suis déjà pénalisé."

Le Parquet a réclamé trois matches de suspension, donc un avec sursis, et une amende de 800 euros. Le Standard, par l'intermédiaire de Pierre Locht, a demandé de ne rien retenir puisque les images montrent que le joueur visait le ballon. Les membres de la Commission des Litiges d'appel rendront leur décision dans le courant de l'après-midi.