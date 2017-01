Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Defour et Burnley s'inclinent contre Arsenal à l'issue d'une fin de match rocambolesque

Burnley s'est incliné 2-1 sur la pelouse d'Arsenal, dimanche, lors de la 22e journée du championnat d'Angleterre. Le but décisif, signé Alexis Sanchez, a été marqué après huit minutes d'arrêts de jeu. Steven Defour, resté 77 minutes sur la pelouse, a provoqué l'expulsion de Xhaka, coupable d'un tacle les deux pieds décollés sur la cheville du Diable Rouge.

Arsenal a ouvert le score par Mustafi, sur les suites d'un corner (59e). À la 65e minute, Xhaka recevait le rouge pour un tacle dangereux sur Defour. Le Diable Rouge se montrait menaçant peu après, sur un coup-franc à trente mètres du but de Cech. Le gardien détournait (71e).

Defour cédait sa place à Vokes à la 77e minute.

La fin de match était rocambolesque. Dans les arrêts de jeu, Burnley égalisait sur un penalty de Gray, sifflé pour une faute de Coquelin sur Barnes (90e+3). Arsenal héritait à son tour d'un penalty, pour une faute de Mee sur Sanchez. Le Chilien se faisait justice lui-même et offrait la victoire aux 'Gunners' (90e+8).

Avec 47 points, Arsenal grimpe en deuxième position, à 5 points de Chelsea, qui reçoit Hull en début de soirée. Burnley, 26 points, est treizième.





EN ITALIE

La Lazio s'est inclinée 2-0 sur la pelouse de la Juventus, samedi, pour le compte de la 21e journée du championnat d'Italie. Jordan Lukaku a disputé la dernière demi-heure dans les rangs de la Lazio.

La Juventus affichait un visage très offensif au coup d'envoi, avec la présence de simultanée de Cuadrado, Dybala et Mandzukic derrière l'attaquant de pointe, Gonzalo Higuain.

Cette disposition ne tardait pas à porter ses fruits. À la 5e minute, Dybala ouvrait le score d'une reprise instantanée du gauche depuis l'entrée du rectangle.

Le deuxième but tombait onze minutes plus tard. Cuadrado centrait de la droite, Higuain devançait De Vrij et déviait, du droit, dans le but romain (16e). Bonucci passait proche du 3-0 juste avant la pause (42e).

Jorka Lukaku faisait son apparition à l'heure de jeu, à la place de Radu. À peine monté, le latéral gauche voyait Dybala se faufiler dans le rectangle et manquer de peu le cadre (61e). Lukaku avait face à lui un Cuadrado bien en jambes. Le Colombien a délivré deux bons centres depuis la droite pour Pjaca, lequel n'a pu cadrer (88e et 90e+4).

Battue la semaine dernière par la Fiorentina, la Juventus reprend sa marche en avant. Avec 48 points (un match en retard), les 'Bianconeri' compte quatre longueurs d'avance sur l'AS Roma, attendue par Cagliari dans l'après-midi.

La Lazio, 40 points, est quatrième.