La Lazio s'est inclinée 2-0 sur la pelouse de la Juventus, samedi, pour le compte de la 21e journée du championnat d'Italie. Jordan Lukaku a disputé la dernière demi-heure dans les rangs de la Lazio.

La Juventus affichait un visage très offensif au coup d'envoi, avec la présence de simultanée de Cuadrado, Dybala et Mandzukic derrière l'attaquant de pointe, Gonzalo Higuain.

Cette disposition ne tardait pas à porter ses fruits. À la 5e minute, Dybala ouvrait le score d'une reprise instantanée du gauche depuis l'entrée du rectangle.

Le deuxième but tombait onze minutes plus tard. Cuadrado centrait de la droite, Higuain devançait De Vrij et déviait, du droit, dans le but romain (16e). Bonucci passait proche du 3-0 juste avant la pause (42e).

Jorka Lukaku faisait son apparition à l'heure de jeu, à la place de Radu. À peine monté, le latéral gauche voyait Dybala se faufiler dans le rectangle et manquer de peu le cadre (61e). Lukaku avait face à lui un Cuadrado bien en jambes. Le Colombien a délivré deux bons centres depuis la droite pour Pjaca, lequel n'a pu cadrer (88e et 90e+4).

Battue la semaine dernière par la Fiorentina, la Juventus reprend sa marche en avant. Avec 48 points (un match en retard), les 'Bianconeri' compte quatre longueurs d'avance sur l'AS Roma, attendue par Cagliari dans l'après-midi.

La Lazio, 40 points, est quatrième.